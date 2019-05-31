Последний день весны: чего ждать от погоды

Синоптики рассказали, каким будет последний день весны в этом году.

Многих регионам страны стоит готовиться к дождям с грозами. Между тем, солнечно и тепло сегодня тоже будет. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня дожди с грозами. Между тем, в Луцке и Ровно сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +19 до +23 градусов.

На востоке страны солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +32 градуса.

Южным регионам обещают частично хорошую теплую погоду. В Одесской области ожидаются дожди с грозами. На улице +26…+32 градуса.

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Северным областям стоит готовиться к дождю и возможным грозам. Синоптики обещают довольно высокую температуру -+25…+27 градусов.

В Центральных регионам предпочтительно дождливая погода. Возможны грозы. В некоторых областях - солнце. Воздух в среднем прогреется от +25 до +32 градусов.

В Киеве прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха - +25…+27 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на лето. Июнь в Украине будет дождливым и теплым. Июль, по словам синоптика, будет жарким, а в августе температура составит всего +20...+22 градуса.