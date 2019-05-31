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"Хоть гантели не украли": Зеленский показал фото спортзала на Банковой

Комментариев: 10
Владимир Зеленский и глава Администрации президента Андрей Богдан занимаются спортом на Банковой.
Зеленский и Богдан тренируются
Зеленский и Богдан тренируются
Владимир Зеленский / Facebook

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Президент Украины Владимир Зеленский занимается спортом в Администрации президента на улице Банковой. Утром в пятницу, 31 мая, он опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Facebook.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", – написал глава государства.

Отметим, что на фотографии также изображен глава Администрации президента Андрей Богдан.

Фото: Владимир Зеленский / Facebook 

Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.

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Теги: Спорт, президент, Банковая, Богдан, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
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Комментариев (10)
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Letohradek    31.05.2019, 10:43
Оценка:  -1
Letohradek
Кто этого примата выбрал, президентом? У него же мышление 10 летнего школьника ))
Woodbrother    31.05.2019, 10:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Тупость сейчас в моде. Это тренд такой.
Операторська    31.05.2019, 10:41
Оценка:  +4
Операторська
і звідки час взявся після шокової роботи ...
Антибес    31.05.2019, 10:41
Оценка:  -4
Антибес
Потроха-на вилы!
don002    31.05.2019, 11:10
Оценка:  -2
don002
лучше на кол. И всю его шайку.
ira0957    31.05.2019, 10:22
Оценка:  -11
ira0957
По Крымскому мосту прошёл тестовый поезд.
Стеклянные участки моста Кличко закрыли заборами, чтобы никто не убился.
ВАТА_FUCK    31.05.2019, 10:26
Оценка:  +7
ВАТА_FUCK
Боясь диверсии на "кРымском мосту" власти мАсковии запретили проплыв рыб в Керченском проливе!
don002    31.05.2019, 11:12
Оценка:  0
don002
на ХохлядьТВ и не такое расскажут)
Woodbrother    31.05.2019, 11:19
Оценка:  0
Woodbrother
don002 а что по этомму поводу думает кацапТВ ?
ВыВсеВрети    31.05.2019, 10:29
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
ира, ты больной!.. какой поезд? причем здесь кличко?...
читать умеешь?..или все-таки виной хромосома?!...))))))))))
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