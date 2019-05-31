"Хоть гантели не украли": Зеленский показал фото спортзала на Банковой
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Президент Украины Владимир Зеленский занимается спортом в Администрации президента на улице Банковой. Утром в пятницу, 31 мая, он опубликовал фотографию из спортзала на своей странице в Facebook.
"На Банковой. Хоть гантели не украли", – написал глава государства.
Отметим, что на фотографии также изображен глава Администрации президента Андрей Богдан.
Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.
После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.
Стеклянные участки моста Кличко закрыли заборами, чтобы никто не убился.
читать умеешь?..или все-таки виной хромосома?!...))))))))))