Президент не ведет никаких переговоров с РФ, - Данилюк

Представитель Зеленского рассказал о планах президента касательно переговорного процесса со страной-агрессором.

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что президент Владимир Зеленский Зеленский пока не ведет никаких переговоров с Россией. По его словам, Москва пока не сделала абсолютно ничего для того, чтоб закончить войну на Донбассе. Об этом он заявил в эфире ТСН.

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Данилюк уверен, что пока переговоры между главами стран нужно исключить. Никаких сдвигов со стороны противника нет, поэтому действовать нужно по-другому.

Вопрос взаимоотношений с Россией непростой. Звучало много призывов, но война продолжается. Все публичные призывы мы воспринимаем только как информацию, - отметил Данилюк.

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Секретарь СНБО также отметил, что переговорный процесс буду продолжать в Нормандском формате. Модераторами переговоров будут Германия и Франция.

Далее она (ситуация, - ред) будет проговариваться в Нормандской формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине идет две войны. Зеленский указал, что Украина воюет и с Россией, и с коррупцией.