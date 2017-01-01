Украинский митрополит посетил Питер: Был в "гостях" у главы РПЦ
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30 мая в российском Санкт-Петербурге прошло заседание синода Российской православной церкви под предводительством патриарха Кирилла, участие в котором принял глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий.
Об этом сообщается на странице Поместной церкви Украины в Facebook.
Онуфрий мог незаконно отправиться на территорию России.
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Интересно, что российские СМИ продолжают называть Онуфрия митрополитом Киевским и всея Украины, чем дают понять, что не поддерживают создание независимой Православной церкви Украины во главе с Епифанием.
Как сообщалось в ноябре 2018, Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкови в Украине, а также об изменении названия УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине.
В декабре 2018 предстоятель ПЦУ Епифаний отметил, что принятый ВР закон, который обязал УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к РПЦ, не вызовет противостояний.