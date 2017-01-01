Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. В установленный законом срок партия проведет съезд и выдвинет своих кандидатов. Партия будет участвовать в общеукраинских выборах впервые, пишет пресс-служба.

Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера.



Аграрная партия имеет едва ли не самую разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5000 депутатов местных советов избраны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 000 активистов и волонтеров.



Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех украинцев, проживающих в селах и небольших городах, а также всех украинцев, чья жизнь напрямую связана с украинским селом. Наши избиратели жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в селах; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и бизнес-деятельность связана с аграрной сферой.



Свою миссию в парламенте и правительстве Аграрная партия видит в возвращении мудрости, хозяйственности и других традиций украинского народа к центральным органам власти.



Аграрная партия полностью соответствует запросу украинского общества на обновление политической элиты. Партия ведете в парламент и в правительство команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных сообществ как депутаты местных советов и руководители органов самоуправления.



Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа".



В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.