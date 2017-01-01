Коломойский торпедирует рынок электроэнергии, - Корольчук

Лоббируя отсрочку старта рынка электроэнергии, Игорь Коломойский пытается его похоронить. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в эфире радио "Голос столицы".

Эксперт считает, что появление дискуссии о дате старта рынка электроэнергии связано со сменой президента и тем, что против введения рынка выступает близкий к Владимиру Зеленскому олигарх. Игорь Коломойский заинтересован в возможности получать дешевую электроэнергию для своих заводов.

"Игорь Коломойский прямо сказал: надо приостановить рынок электроэнергии. И все... Потому что группа Приват, как называли когда-то, он является одним из владельцев так называемого ферросплавного бизнеса. Это, грубо говоря, 4, реально 3 ферросплавных завода, крупнейший в Запорожье, Никополь, Стаханов. Что такое ферросплавный бизнес? это бизнес, который очень затратный по части электроэнергии. Грубо говоря, более 70% в себестоимости производства продукции - это электроэнергия. Им выгодно иметь дешевую электроэнергию. Их строили, кстати, у гидроэлектростанций дешевых. Такая логика была, чтобы дешевая была электроэнергия", - объясняет эксперт.

Однако после введения рынка возможность получать дешевую электроэнергию исчезает, все участники находятся в равных конкурентных условиях. Поэтому Коломойский пытается отменить реформу.

"В рыночных условиях ты уже не выбираешь: вот я хочу потреблять оттуда электроэнергию или оттуда. И вот эти компании заинтересованы иметь дешевый энергоресурс. И поэтому Коломойский, по моему мнению, фактически торпедирует таким образом этот рынок", - заявил эксперт.

Корольчук отмечает - дискуссия о дате старта рынка перешла по обсуждению технических аспектов в сугубо политическую плоскость. В то время как технических или экономических оснований не запускать рынок нет.

"Например, вчера было обращение СБУ с рекомендацией к правительству, что есть опасность, нужно приостановить рынок электроэнергии. У меня вопрос. В Украине есть проблема с транзитом газа. Мы договор заключили или нет? СБУ также пишет, наверное? Нет, это нормально, СБУ отслеживает все темы, и она должна это делать. Там, где есть риски для государства. Но очень странное совпадение", - считает эксперт.

По мнению Корольчука, промедление с запуском рынка - это способ вообще отказаться от внедрения прозрачных правил и честной конкуренции в энергетике. Если его отсрочат, за несколько лет будет введена гибридная модель рынка, контролируемого государством, и отрасль потеряет возможность получить ресурсы на модернизацию энергосистемы.

"Если просто банально через политические моменты его перенесут, а, скорее всего, и похоронят сразу. Ибо сейчас некоторые люди, говорят, до 2022 года, 2023-го. Мы тогда, если и увидим его, то в форме какого-то монстра видоизмененного. Это будет регулируемый рынок, с элементами рынка, но регулируемый, контролируемый государством. Мы фактически потеряем возможность получить ресурсы для того, чтобы модернизировать потом нашу энергосистему. Под модернизацией я имею в виду АЭС, ТЭС, ГЭС, электросети", - прогнозирует эксперт.