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Вакарчук рассказал, какой первый законопроект внесет его партия

Комментариев: 14
В случае, если партия “Голос” пройдет в Раду, Вакарчук с соратниками внесет законопроект о деолигархизации.
Вакарчук рассказал о планах в Раде
Вакарчук рассказал о планах в Раде
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук рассказал, какой законопроект они внесут первым. Это будет законопроект о деолигархизации.Об этом он рассказал в интервью для Liga.net.

Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по своим правилам. Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату ... Олигархи, как явление, должны исчезнуть, - заявил Вакарчук.

Между тем, от подробностей законопроекта он отказался пока публично говорить. На вопрос журналиста о том, спонсируют ли “Голос” известные олигархи и бизнесмены, Вакарчук ответил:

Мы общаемся со многими богатыми людьми. Но у нас есть несколько принципов. Главный - мы не берем деньги у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное - это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду.

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Напомним, партия "Голос" Вакарчука включит волонтеров в избирательный список. Каждый волонтер может баллотироваться в депутаты от партии "Голос".

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Теги: Вакарчук, законопроект, Рада, олигархи
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Комментариев (15)
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Коляка    31.05.2019, 11:27
Оценка:  0
Коляка
Это не возможно, тем более когда ты с ними дружишь!)))
Woodbrother    31.05.2019, 11:05
Оценка:  -2
Woodbrother
Нормальная программа. Имеет 73% аудиторию потомственных лохов.
GentleAngel    31.05.2019, 10:33
Оценка:  -3
GentleAngel
Трепло колхозное.
нафнаф    31.05.2019, 10:21
Оценка:  -2
нафнаф
Прям как Ленин в 17 году, подобную шнягу в уши льёт......ну дыбил.......
нафнаф    31.05.2019, 10:22
Оценка:  -3
нафнаф
Фабрики рабочим,землю крестьянам ага
Woodbrother    31.05.2019, 11:03
Оценка:  -1
Woodbrother
А презервативы зеленскому.
ВосставшийИзБана    31.05.2019, 10:17
Оценка:  +10
ВосставшийИзБана
Название красивое, но хотелось бы узнать как именно он это будет делать. А самое главное - кто за это голосовать будет.
ВАТА_FUCK    31.05.2019, 10:23
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
У Зе тоже "планы" - борьба с олигархами! Поскольку Ко3ломойкий типа не олигарх, то его не станут трогать. От Ахметова может "прилететь" - его тоже не тронут. И далее по списку.
Ruspidor    31.05.2019, 10:12
Оценка:  -2
Ruspidor
Вакарчук весь в папашу! Как побороть кнопкодавство - поменять регламент и разрешить кнопкодавстао! Так держать!
dinops    31.05.2019, 10:09
Оценка:  +2
dinops
Какие то нереальные законопроекты...для людей что то сделать
Миротворение    31.05.2019, 10:07
Оценка:  +1
Миротворение
Насмешил))
Peyot    31.05.2019, 10:06
Оценка:  +4
Peyot
Очередной популизм... Как ты себе это видиш Славик? у богатых отнять бедным раздать? Единственный способ побороть олигархов это просветлять население что бы они за обещание всем счасться колбасы по 2руб и бесплатгоно газа не выбирали черта зеленого работающего на олигархов и кремль!
ВАТА_FUCK    31.05.2019, 10:20
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Очего же все такие рЭволюционЭры? Чуть что - сразу отнять и поделить! Самое лучшее "лекарство" - конкуренция и прозрачность! Олигархи любят монополию, "тень" и договорняки! Вот там источник сверхприбылей.
valneo    31.05.2019, 10:03
Оценка:  -2
valneo
НДС отмени, Вакарчук.
Woodbrother    31.05.2019, 11:04
Оценка:  +1
Woodbrother
НДС или НАЛОГ С ПРОДАЖ есть в любой развитой стране. У негров в африке его только нет.
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