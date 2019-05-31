Вакарчук рассказал, какой первый законопроект внесет его партия

В случае, если партия “Голос” пройдет в Раду, Вакарчук с соратниками внесет законопроект о деолигархизации.

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Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук рассказал, какой законопроект они внесут первым. Это будет законопроект о деолигархизации.Об этом он рассказал в интервью для Liga.net.

Я за то, чтобы в Украине были успешные бизнесмены. Но я против касты неприкасаемых, которые играют по своим правилам. Я против манипуляций в СМИ. Я против, чтобы олигархи использовали политиков и платили им зарплату ... Олигархи, как явление, должны исчезнуть, - заявил Вакарчук.

Между тем, от подробностей законопроекта он отказался пока публично говорить. На вопрос журналиста о том, спонсируют ли “Голос” известные олигархи и бизнесмены, Вакарчук ответил:

Мы общаемся со многими богатыми людьми. Но у нас есть несколько принципов. Главный - мы не берем деньги у олигархов. Кого можно назвать олигархами - думайте сами. Речь о ТОП-10 самых богатых людей Украины. Самое главное - это те люди, которые контролируют СМИ. Вы понимаете, кого я имею в виду.

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Напомним, партия "Голос" Вакарчука включит волонтеров в избирательный список. Каждый волонтер может баллотироваться в депутаты от партии "Голос".