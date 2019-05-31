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Климкин рассказал, чем займется после увольнения

Комментариев: 3
Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о планах после отставки.
Климкин не собирается покидать политику
Климкин не собирается покидать политику
facebook.com/pavloklimkin.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин искренне рассказал о своих планах после того, как парламент отправит его в отставку. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

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Климкин заявил, что его желание уйти в отставку было добровольным и он о своем намерении заявил еще в первые дни президентства Зеленского. Также он сообщил, что надеется на то, что Верховная Рада поддержит его отставку и процесс не будет затягиваться.

Как вы помните, я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре. Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом, - написал Климкин.

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Напомним, Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ. Президент внес в парламент представления об увольнении главы МИД, Минобороны и главы СБУ.

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Теги: Климкин, министр, отставка, планы, политика
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    31.05.2019, 10:54
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОЙДЕТ РАБОТАТЬ ЛОГОПЕДОМ ?
designandrey65    31.05.2019, 10:37
Оценка:  0
designandrey65
Все хотят быть ближе к корыту.
haarp    31.05.2019, 10:43
Оценка:  +1
haarp
ибо работать или делать что то, не умеют
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