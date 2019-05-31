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Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию

Комментариев: 3
По словам Святослава, он сам является основным инвестором.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
Скриншот видео

Глава новой политической партии Голос Святослав Вакарчук рассказал об основных источниках финансирования. Об этом он сообщил в эфире программы Право на владу на 1+1.

По словам Вакарчука, его политсилу поддерживает средний бизнес и он сам.

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“Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю. Второе - это большое количество представителей среднего бизнеса, несколько более крупных бизнесменов. Но я вам обещаю, что мы не собираемся работать и просить какой-либо поддержки, тем более финансовой, ни от кого из тех, кого считают олигархами“ - отметил Святослав.

Мы хотим разорвать порочный круг, который состоит из денег за которые покупаются СМИ, а также СМИ за которые покупается политика, а также политика за счет которой делаются еще большие деньги. Эту систему нужно уничтожить

Цитата на видео с 1:18:00

Ранее сообщалось о том, что Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду. Сейчас партия “Стабильность“ ведет переговоры с Олегом Винником.

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Теги: Святослав Вакарчук, Партия Голос, финансирование
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Комментариев (3)
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Коляка    31.05.2019, 11:24
Оценка:  0
Коляка
он говорил, что мелкий и средний бизнес его финансируют неделю назад, зачем повторять одно и то же?
Jack3d    31.05.2019, 11:24
Оценка:  +1
Jack3d
Да пой песни, пиши музыку. НЕ ЛЕЗЬ В ПОЛИТИКУ !!!
Коляка    31.05.2019, 11:26
Оценка:  0
Коляка
поддерживаю.... но уже 44 года, хотя вон макаревич поёт в свои 65
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