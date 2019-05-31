Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию

По словам Святослава, он сам является основным инвестором.

Глава новой политической партии Голос Святослав Вакарчук рассказал об основных источниках финансирования. Об этом он сообщил в эфире программы Право на владу на 1+1.

По словам Вакарчука, его политсилу поддерживает средний бизнес и он сам.

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“Первый, кто начал давать деньги в нашу партию, был Святослав Вакарчук. Все эти деньги будут официально показаны, я то, что могу скромно зарабатывать, даю. Второе - это большое количество представителей среднего бизнеса, несколько более крупных бизнесменов. Но я вам обещаю, что мы не собираемся работать и просить какой-либо поддержки, тем более финансовой, ни от кого из тех, кого считают олигархами“ - отметил Святослав.

Мы хотим разорвать порочный круг, который состоит из денег за которые покупаются СМИ, а также СМИ за которые покупается политика, а также политика за счет которой делаются еще большие деньги. Эту систему нужно уничтожить

Цитата на видео с 1:18:00

Ранее сообщалось о том, что Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду. Сейчас партия “Стабильность“ ведет переговоры с Олегом Винником.