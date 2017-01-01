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В аэропорту Одессы нашли 50 "жучков"

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Аэропорт является стратегическим объектом инфраструктуры.
В аэропорту Одессы нашли 50 "жучков"
© od.gp.gov.ua
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  • Украинское законодательство запрещает негласный сбор информации
  • Украинское законодательство запрещает негласный сбор информации
  • Украинское законодательство запрещает негласный сбор информации
В аэропорту Одессы нашли 50 "жучков"
Украинское законодательство запрещает негласный сбор информации
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Частная фирма длительное время вела организованное наблюдение и запись информации о деятельности Одесского аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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По данным правоохранителей, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли “записывать“ все внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

“Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.

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Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

В ведомстве отметили, что украинское законодательство запрещает негласный сбор информации.

Сейчас правоохранители проверяют данные об утечке и торговли частными данными с Одесского аэропорта. Открытое уголовное производство по ч.2 ст. 359 УК Украины.

Как сообщалось 31 мая, прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками областного управления Службы Безопасности Украины перекрыли канал утечки частной и служебной информации в международном аэропорту “Одесса“. Были проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.

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Теги: аэропорт, обыски, Одесса
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