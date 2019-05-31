В рамках "Яркого детства" детей возят на военные полигоны.

В "ЛДНР" детей учат стрелять из АК в рамках проекта "Яркое детство"

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В "ЛДНР" детей учат стрелять из АК в рамках проекта "Яркое детство"

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На оккупированном Донбассе пророссийские боевики реализуют проект для старшеклассников “Яркое детство“. Детей учат стрелять из автомата и обращаться с оружием.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Старшеклассники проходят проходят военную подготовку с 28 по 31 мая во всех городах, подконтрольных боевикам, сообщают “Новости Донбасса“ со ссылкой на телеканалы оккупантов.

Такую подготовку организовала “Донецкая республика“, которую возглавляет главарь боевиков Денис Пушилин.

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В рамках “Яркого детства“ детей возят на военные полигоны, где и обучают всем необходимым навыкам во время войны.

Аналогичные учения среди школьников проводят боевики так называемой “ЛНР“.

К слову, оккупанты создали молодежную военно-патриотическую организацию “Молодая гвардия – Юнармия“. Целью организации является “всестороннее развитие личности“.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в ведущих мировых СМИ вспыхнул скандал вокруг украинского лагеря.