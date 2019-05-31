В Харькове парень выжил после удара электричеством в 30 тысяч вольт
17-летний студент выжил, но находится в тяжелом состоянии .
В Харькове 17-летний студент получил удар током в 30 тысяч вольт. Это произошло на отдыхе у железнодорожного моста у реки Оскол в Купянске.
Об этом сообщает ТСН.
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Пострадавший Никита пришел сюда вместе с друзьями. Он два раза прыгал с моста в воду, потом - попытался вскарабкаться вверх. Скорее всего, парень попал в зону электрической дуги.
На данный момент он находится в тяжелом состоянии.
У него черепно-мозговая травма. Травмы органов грудной клетки. Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, но дышит самостоятельно - рассказала врач
Ранее мы сообщали о том, что на Харьковщине юноша погиб на крыше товарняка. Его приятеля госпитализировали.
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