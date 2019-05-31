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В Харькове парень выжил после удара электричеством в 30 тысяч вольт

Комментариев: 2
17-летний студент выжил, но находится в тяжелом состоянии .
Пострадавший получил травмы и 80% ожогов тела
Пострадавший получил травмы и 80% ожогов тела
скриншот видео

В Харькове 17-летний студент получил удар током в 30 тысяч вольт. Это произошло на отдыхе у железнодорожного моста у реки Оскол в Купянске.

Об этом сообщает ТСН.

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Пострадавший Никита пришел сюда вместе с друзьями. Он два раза прыгал с моста в воду, потом - попытался вскарабкаться вверх. Скорее всего, парень попал в зону электрической дуги.

На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

У него  черепно-мозговая травма. Травмы органов грудной клетки. Сейчас состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, но дышит самостоятельно - рассказала врач

Ранее мы сообщали о том, что на Харьковщине юноша погиб на крыше товарняка. Его приятеля госпитализировали.

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Теги: Харьков, поражение током
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Комментариев (2)
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Коляка    31.05.2019, 11:23
Оценка:  0
Коляка
Держись парень.
Coюзник    31.05.2019, 11:11
Оценка:  0
Coюзник
Хотел выпендрится перед девками .... теперь девки его интерисовать не будут.

Пацаны думайте головой ... а головка Вам еще пригодится
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