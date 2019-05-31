Во Львове голый турист из Германии шокировал прохожих

Неадекват устроил пикантное "шоу" на людной улице.

Мужчина несколько раз снимал свои штаны перед прохожими скриншот видео

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В центре Львова на площади Рынок в четверг, 30 мая гражданин Германии в состоянии алкогольного опьянения в присутствии большого количества людей раздевался догола и демонстрировал половые органы.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции во Львовской области.

Когда патрульные 2 батальона получили сообщение, что на площади Рынок находится иностранец в состоянии алкогольного опьянения и дерзко нарушает общественный порядок, они связались с сотрудниками центра безопасности города, которые обнаружили указанного мужчину по камерам наблюдения.

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“Впоследствии, инспекторы нашли его на площади Кафедральной. Данные мужчины установили, им оказался 30-летний гражданин Германии... Следователям передали запись с камеры видеонаблюдения, на котором четко видно, что данный человек, в присутствии большого количества людей, в частности детей, снимал штаны и неоднократно обнажал половые органы“, - говорится в сообщении.

После задержания патрульными мужчине несколько раз стало плохо - сначала в машине патрульной полиции, а затем - в участке.

“Когда нарушителя посадили в служебный автомобиль полиции, ему стало плохо и мужчина вырвал свое “алкогольное турне Львовом“ через окно. Впоследствии это повторилось и в отделе полиции“, - отметили полицейские.

Как сообщалось 14 декабря, семь голых мужчин пробежались в центре Киева.