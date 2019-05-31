СБУ изъяла две тонны янтаря в Киевской области

Во время обыска обнаружено и изъято пять станков для обработки драгоценного камня, а также 80 мешков с янтарем-сырцом.

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли почти 2 тонны янтаря из нелегального цеха в Киевской области, который организовал уроженец иностранного государства. Об этом накануне сообщила прокуратура Житомирской области.

“Во время обыска обнаружено и изъято пять станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарем-сырцом общим весом почти две тонны“, – говорится в сообщении.

Читай также: Киевский бизнесмен на 12 млн грн незаконно намыл песка из Днепра

В прокуратуре добавили, что сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны или использования недр, повлекшем тяжкие последствия, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.4 ст.240 УК Украины).

В надзорном ведомстве напомнили, что незаконная деятельность “янтарного“ дельца, была пресечена в феврале этого года. Тогда в Одесской области была изъята рекордная партия янтаря – более шести тонн.

При этом мужчина продолжал осуществлять противоправную деятельность и организовал на Киевщине в Васильковском районе нелегальное производство по обработке незаконно добытого янтаря. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые материальные ценности.

Как сообщалось 30 мая, в Польше таможенники предотвратили ввоз рекордной партии контрабандного янтаря из Украины. Украинец перевозил в грузовике более 400 кг “солнечного камня“. Партию предварительно оценили в 1,86 млн евро.