Полякова пригласила в свою партию ведущую 1+1 Мосейчук
Украинская певица Оля Полякова, которая недавно заявила о создании женской партии, пригласила в ее ряды ведущую программы Право на Владу Наталью Мосейчук.
Об этом она заявила в эфире программы.
Ведущую певица пригласила такими словами.
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“Кстати, Наташа, я являюсь вашей большой поклонницей. Особенно после вашего невероятно эмоционального спича, и считаю, что вы творение той украинской женщины, которую я бы хотела видеть в своей партии“ - сказала Полякова.
Мосейчук поблагодарила Ольгу и отшутилась.
“Я думала, что вы слышали мое пение и возможно оно вам понравилось“ - отметила Наталья.
Ранее сообщалось о том, что Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду. Сейчас партия “Стабильность“ ведет переговоры с Олегом Винником.