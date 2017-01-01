Полякова пригласила в свою партию ведущую 1+1 Мосейчук

Ольга Полякова не будет баллотироваться в ВР на ближайших выборах, так как "мало времени и нет опыта".

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно заявила о создании женской партии, пригласила в ее ряды ведущую программы Право на Владу Наталью Мосейчук.

Об этом она заявила в эфире программы.

Ведущую певица пригласила такими словами.

Читай также: Оля Полякова идет в политику: Певица заявила о создании “женской партии“

“Кстати, Наташа, я являюсь вашей большой поклонницей. Особенно после вашего невероятно эмоционального спича, и считаю, что вы творение той украинской женщины, которую я бы хотела видеть в своей партии“ - сказала Полякова.

Мосейчук поблагодарила Ольгу и отшутилась.

“Я думала, что вы слышали мое пение и возможно оно вам понравилось“ - отметила Наталья.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Павлик будет баллотироваться в Верховную Раду. Сейчас партия “Стабильность“ ведет переговоры с Олегом Винником.