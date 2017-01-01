В Днепре священник ПЦУ предложил перекрестить уже крещенного ребенка

На этой почве возник религиозный скандал.

В Днепре священник ПЦУ отказался причастить ребенка, поскольку тот крещен в церкви УПЦ. Об этом передают Окна СТБ.

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Отец девочки является военнослужащим, поэтому его дочь крестил военный капеллан отец Дмитрий. Сейчас, когда ребенку пришло время причаститься, священник православной Церкви Украины отказался это делать.

Более того, он предложил родителям повторно крестить уже крещеную девочку в храме ПЦУ. Разумеется, те отказались.

Священник на уступки не пошел. Семья обратилась за помощью к журналистам и капеллану, который крестил их дочь.

Отец Дмитрий считает, что отказ причащать маленького ребенка – поведение, не достойное священника. Он говорит, что христианин и священник должен руководствоваться, в первую очередь, канонами, а не предписаниям собора другой страны или поместного собора.

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Между тем, священник ПЦУ продолжает настаивать на своем: Украинская Православная Церковь не признана, а значит, и причащать ребенка, крещенного священником этой церкви, он не может и не будет. Разве что после того, как осуществит таинство сам.

Напомним, Епифаний объявил документы Филарета от имени УПЦ КП недействительными. Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх.