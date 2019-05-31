"Люстра Порошенко и смартфон Ляшко": ТОП-цитаты из стенограммы АП

Пользователи соцсетей уже сравнивают стенограмму с консультаций лидеров фракций с президентом с очередной пьесой Леся Подервлянского.

На встрече с Зеленским не было договоренности о закрытых списках president.gov.ua

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Вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом. Ее можно целиком почитать на сайте президента, а мы приводим ключевые и самые интересные диалоги и выжимку.

Парубий и Зеленский - о том, что не будет легко (старт консультаций):

Зеленский В.А.:

- Добрый день всем! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?

Парубий А.В.:

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- Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).

Зеленский В.А.:

- Легко начали, я считаю, что легко и закончим.

Мнение Андрея Парубия о роспуске:

Парубий А.В .:

Я, по состоянию на сейчас, не вижу никакого конституционного основания для указа о роспуске парламента. На сейчас, более того, мы находимся в процессе конституционном консультаций по созданию новой коалиции...

Я в данном случае хочу говорить как человек, который опирается на законную Конституцию. Я понимаю, что есть общественный запрос. И общественная целесообразность...

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Зеленский В.А .:

- Это самое главное.

Парубий А.В .:

- Нет, Закон самое главное. Я считаю, что самый главный Закон.

Ляшко и смартфон:

Ляшко О.В .:

- Добрый день, я могу где-то занять кресло?

Зеленский В.А .:

- Обязательно.

Ляшко О.В .:

- Спасибо. Или на лидера фракции не рассчитали?

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Зеленский В.А .:

- Рассчитали, пожалуйста, садитесь.

Ляшко О.В .:

- Пожалуйста, куда?

Зеленский В.А .:

- Сейчас найдем.

Далее Ляшко требует вернуть ему телефон и включить прямую трансляцию из комнаты для переговоров, требует не единожды, ему отказывают. Он также обвиняет охрану в рукоприкладстве.

Зеленский В.А .:

- Вас били?

Ляшко О.В .:

- Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон...Я прошу у Вас ответа. Верните мой телефон.

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Зеленский В.А .:

- Я не отнимал у Вас телефон.

Ляшко О.В .:

- Уважаемые коллеги, я лидер фракции, я прошу вашей солидарности. Мы же говорим об открытости. Кто боится открытых трансляций? Кто боится того, чтобы украинцы видели, что происходит?

Владимир, Вы считаете нормальным, что забрали телефон, оттолкнули от двери, не пускают на консультацию - Вы меня пригласили на эти консультации, Вы говорили об открытости власти.

Зеленский В.А .:

- Да.

Ляшко О.В .:

- Я Вам помогаю делать открытость власти.

Зеленский В.А .:

- Большое спасибо.

Ляшко О.В .:

- Вы в замен забрали у меня телефон и ударили хорошо по руке. Ничего переживем, а не сахарные...Не забирайте часы, когда к Вам приходят, здесь нет записывающих устройств, и не забирайте...

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Зеленский В.А .:

- Андрей Владимирович с часами, я вижу, все с часами.

Ляшко О.В .:

- На охране снимали. И не забирайте телефоны, отдайте мой телефон, пожалуйста.

Зеленский В.А .:

- Благодарю Вас, Ваше мнение для нас очень интересно.

Реплика:

- Мы оставили все телефоны и мы всегда приходили к президенту и оставляли телефоны. Это всегда было так. Есть регламент определенный какой-то.

Далее Ляшко, помимо прочего, требовал удалить из зала Андрея Богдана, так как он на тот момент не занимал никакой госдолжности, а юридические советы давал Зеленскому неофициально. Богдан заверил, что является техническим работником и решения о роспуске Рады не принимает.

После этого первый вице спикер Ирина Геращенко призвала Владимира Зеленского сделать максимум для освобождения украинских заложников в РФ, заключенных и военнопленных, отметив, что количество пленных в ОРДЛО намного больше, чем утверждают боевики.

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Кроме того, она обвинила советника президента Дмитрия Разумкова в сексизме за фразу о ВР, которую “и насиловать не хочется, ведь девушка так себе“.

Геращенко И.В .:



Знаете, я хочу заметить в присутствии ваших советников, один из них господин Разумков, по-моему, он здесь не присутствует, недавно позволил себе заявить позорные абсолютно вещи по отношению к Верховной Раде, что это какая-то потасканная девушка, которую там изнасиловали , или собираются изнасиловать.

Зеленский В.А .:

- Я не слышал этого.

Геращенко И.В .:

- Так я Вам говорю об этом...Я хочу сказать, что в сексизме и подобные вещи недостойны звучать от любой команды. За этим столом сидят люди, политики некоторые, которые уже получали у меня “на орехи“ за сексизм. И я хочу сказать, чтобы кто бы себе это не позволял, я буду очень жестко и публично к этому противостоять.

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Зеленский В.А .:

- Я могу, кстати, дать его номер телефона, чтобы вы ему это сказали.

Геращенко И.В .:

- Нет, я думаю, что он является членом Вашей команды...Здесь не может быть неуважения, сексизма и так далее.

Зеленский В.А .:

- Разумкову передам.

Позиция Геращенко по роспуску:

Геращенко И.В .:

На сегодня для этого нет конституционных предпосылок. Спасибо.

Позиция Сыроид по роспуску:

Сыроид О.И .:

Отвечая на запрос общества, Вы можете принять это решение, оно будет поддержано и оно будет во многом оправдано... Я считаю, что это решение сегодня выглядит для людей естественно.

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Позиция БПП по роспуску:

Господин Владимир, я хотел прямо в глаза сказать и могу подтвердить, что это нарушение Конституции. И причем такое жесткое нарушение.

Позиция “Народного фронта“:

На сегодняшний момент нет законных оснований, на основании чего выдается Указ (о роспуске).

Позиция Оппозиционного блока:

Роспуск парламента – это конституционное право президента, если на это есть юридические основания. Вчерашнее решение Ваше, оно сегодня, наверное, будет оформлено видео указом после Конституции – это решение политическое.

Мы считаем, что выборы в Верховную Раду должны пройти по новой системе. Надо убрать коррупционную составляющую...

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О Донбассе (ОБ):

Тот шаг, который можете сделать вы сейчас, вы можете своим Указом отменить преступную блокаду (Донбасса) экономическую...Вернуть, их таким образом провести социальную экономическую реабилитацию неподконтрольных территорий.

Позиция Олега Ляшко о роспуске:

Сейчас о роспуске парламента. Ваше решение которое Вы вчера объявили о роспуске парламента - это решение не Конституционное, не правовое, за которые я убежден Вам надо будет нести ответственность и политическую и любую другую.

Об избирательной системе - Ляшко настаивал на отмене мажоритарки и упоминал закон с закрытыми списками, который можно трансформировать. Не настаивал на 3% барьере. “Нет, без разницы снизить, повысить...Давайте изменим избирательную систему и уберем эту составляющую коррупции - это мажоритарке, потому что когда мы с вами, то никто не боится“, - подчеркнул он.

О речи Зеленского на инаугурации:

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Ляшко О.В .:

- Во вчерашней речи этого не было.

Зеленский В.А .:

- Нет, слушайте, извините, что Вы не редактор вчерашней моей речи, в следующий раз я вас позову.

Ляшко О.В .:

- На редактора? Это Вам дорого стоить, когда я буду у Вас редактором. Позвать Медведева, он Порошенко писал замечательные доклады.

Зеленский В.А .:

- Кто такой Медведев?

Ляшко О.В .:

- Это известный человек.

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Зеленский В.А .:

- Я его не знаю.

Ляшко О.В .:

- Зато он хорошо знает украинскую историю и обязательно в вашем докладе следующей напишет “Россия агрессор“ и “оккупировала нашу территорию“. Я в этом уверен. А хотите я вам это напишу как спичрайтер.

Ляшко - о сокращении числа депутатов:

Предлагаю Вам внести изменения в Конституцию в парламент о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных компаний...

Зеленский В.А .:

- А почему не приняли Вашу инициативу?

Ляшко О.В .:

- Потому что Вас избрали президентом.

Зеленский В.А .:

- За эти 5 лет?

Ляшко О.В .:

- За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.

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Зеленский В.А .:

- А почему 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В .:

- Потому что Вы надо мной незаслуженно смеялись.

Зеленский В.А .:

- Поэтому люди Вас не выбирают.

.....

Юлия Тимошенко далее выступила за перевыборы, заявив, что над духом закона есть “дух верховенства права и дух справедливости“, она же предложила оставить закрытые списки в избирательной системе, ни одна другая фракция этого не подтвердила как договоренность.

Она также настаивала, что после подписания указа о роспуске ВР нельзя будет изменить избирательную систему. Делать этого не советовала также и глава ЦИК Татьяна Слипачук (не противоречит закону, но не рекомендуется стандартами ОБСЕ).

Виталий Хомутынник также настаивал, что перевыборы законны, ведь в коалиции едва ли насчитывается 216 человек. “Все прекрасно понимают, что этой коалиций уже давно не существует. И этот факт скрывался различными манипуляциями или просто это не так громко говорили, как надо было, но сегодня пришло время откровенно говорить, есть ли коалиция, ее нет“, - подчеркнул он.

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Ярослав Москаленко поддержал позицию Юлии Тимошенко, что коалиции нет с 2016 года.

Диалог о Порошенко и люстре:

Ляшко О.В .:

- Владимир, я хотел бы ... Ярослав сказал о том, что 226 голосов было в первом чтении Избирательный кодекс и это была игра. Да, это была игра, которую организовывали тогдашние президент и власть, потому что именно они не хотели изменить избирательную систему и они сами себя перехитрили. Потому что “Оппоблок“ полностью проголосовал, а они не ожидали, что он проголосует полностью, и Порошенко скакал к люстре.

Диалог в зале, плохо слышно.

Реплика:

- Олег Валерьевич, а не скакал. Его часть БПП голосовала, у нас было свободное голосование.

Диалог в зале, плохо слышно.

Ляшко О.В .:

- Артур, хорошо, не будем говорить скакали ли скакали, сейчас для нас другое ...

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Реплика:

- Мы говорим об уважении, Олег Валерьевич, давайте держаться уважения.

Ляшко О.В .:

- Я с уважением говорю, что скакал к люстре, когда был принят этот закон, но проехали. О мертвых или ничего или хорошо.

Также во время консультаций обсуждалась дата 21 июля как самая удобная для проведения выборов в парламент. Надо отметить, Юлия Тимошенко не просила у президента кресло премьера - информацию о таком ее якобы намерении озвучил Олег Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций с президентом.