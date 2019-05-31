Зеленский уволил из СБУ генерал-майора Остафийчука

Этот офицер был назначен на должность Петром Порошенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины . Соответствующий указ №341/2019 опубликован на сайте Администрации президента.

Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины, - говорится в президентском указе.

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Напомним, глава штаба Зеленского стал замглавы СБУ. Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова заместителем главы СБУ. Об этом говорится в его указе на сайте президента.

Также Баканов становится начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности, уточняется в тексте документа.