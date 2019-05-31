Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский уволил из СБУ генерал-майора Остафийчука

Комментариев: 10
Этот офицер был назначен на должность Петром Порошенко.
Зеленский уволил главного следователя СБУ
Зеленский уволил главного следователя СБУ
УНИАН

Читай также: В АП готовят документы на увольнение Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины . Соответствующий указ №341/2019 опубликован на сайте Администрации президента.

Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины, - говорится в президентском указе.

Читай также: Зеленский требует немедленно уволить двоих министров и главу СБУ

Напомним, глава штаба Зеленского стал замглавы СБУ. Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова заместителем главы СБУ. Об этом говорится в его указе на сайте президента.

Также Баканов становится начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности, уточняется в тексте документа.

Поделись:
Теги: Остафийчук, СБУ, увольнение, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Vesna_Krasna2    31.05.2019, 12:34
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Нужно уволить всех на "чук", остафийчуков, мосийчуков, и т.д. всех этих западенцев, работать не хотят и думают только о деньгах.
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 12:08
Оценка:  +1
Какий_и_Евкакий
Это потому, что он на Яроша похож! А Ярош допустил в адрес Зе нехорошее высказывание.
trgvm1    31.05.2019, 12:07
Оценка:  0
trgvm1
молодець каждій презедент должен ставить свою команду, пороха и его блазней на хер
wnt    31.05.2019, 11:52
Оценка:  0
wnt
Зе сейчас поназначает на нужные должности свои любимых друзей, бизнес партнёров и людей коломойского...кто бы сомневался...
farfalle    31.05.2019, 12:08
Оценка:  +2
farfalle
А какой политик назначает своих врагов? А не надежных своих людей? Окстись, малыш
doc1    31.05.2019, 12:28
Оценка:  +1
doc1
В хохляндии нет политиков есть клоуны Зебилоиды!
Woodbrother    31.05.2019, 11:48
Оценка:  -4
Woodbrother
Зеля увольняет офицеров и назначает клоунов. Это прекрасно - СБУ будет ржачной структурой. А если россия опять теракты начнет? Клоуны из СБУ начнут жертвам анекдоты рассказывать ? Ото ржачка будет
Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 11:50
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Пиши есчЁ
Вшивая_Вышиванка    31.05.2019, 11:51
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Ты наверное из отдела кадров СБУ строчишь? Эксперд по кадрам, как тебе только время хватает на БМе строчить?
Kostos    31.05.2019, 12:00
Оценка:  -3
Kostos
Лола, этаты пириаделася?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь