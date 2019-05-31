Названа основная версия крушения вертолета Ми-8

Вертолет с четырьма военными разбился в Ровенской области, скорее всего, из-за технической неисправности.

Вертолет ночью рухнул в лес, четыре военных погибли ГБР

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность, сообщает УНН в пятницу, 31 мая.

Читай также: Опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8 “Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки“, - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

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Ранее в военной прокуратуре кроме технической неисправности возможными причинами катастрофы называли некачественное топливо и некачественную подготовку к проведению полетов.

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.