Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа основная версия крушения вертолета Ми-8

Комментариев: 4
Вертолет с четырьма военными разбился в Ровенской области, скорее всего, из-за технической неисправности.
Вертолет ночью рухнул в лес, четыре военных погибли
Вертолет ночью рухнул в лес, четыре военных погибли
ГБР

В военной прокуратуре основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области считают техническую неисправность, сообщает УНН в пятницу, 31 мая.

Читай также: Опубликованы фото военных, погибших при крушении Ми-8

“Сейчас основной версией крушения военного вертолета Ми-8 является техническая неисправность. Самописцы отправлены рано утром сегодня в Киев для расшифровки“, - сообщили в прокуратуре. 

Правоохранители отметили, что в декабре 2018 года вертолет проходил обслуживание на Мотор Сичи, и все было в порядке.

Читай также: Крушение Ми-8: Зеленский раздал поручения

Ранее в военной прокуратуре кроме технической неисправности возможными причинами катастрофы называли некачественное топливо и некачественную подготовку к проведению полетов.

Напомним, военный вертолет Ми-8 разбился накануне поздно вечером. В результате падения вертолета погибли четыре человека.

Смотри также - Открыто производство по статье Нарушение правил полетов 

Поделись:
Теги: авиакатастрофа, вертолет, прокуратура, военные, Ровенская область, Ми-8
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    31.05.2019, 12:59
Оценка:  0
Антибес
С-400 сработал.Больше некому. :-)
VSHIVANKA    31.05.2019, 12:08
Оценка:  +2
VSHIVANKA
РОССИЯ , ПУТИН ?
tulchanin    31.05.2019, 12:14
Оценка:  +3
tulchanin
Ну тык, "агенты кремля поработали", больше некому....
Nikolas_Adver    31.05.2019, 12:40
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
несколько спецов получили награды...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь