Убийство Гандзюк: Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в заказе нападения

Судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Мангер уже вернулся к работе главы облсовета facebook.com/vlad.manger

В Шевченковском районном суде города Киева продлили меру пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Председательствующая судья Татьяна Притула приняла решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила ему передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

Прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Мангеру до 1 июля. Адвокат Андрей Мурашкин просил суд частично удовлетворить ходатайство и разрешить Мангеру покидать территорию Херсона без согласия следствия. Таким образом, судья частично удовлетворила ходатайство прокурора.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.

Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне.