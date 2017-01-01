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Аваков не пойдет в Раду и рассказал почему

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Министр МВД "обеспечит равноудаленность и непредвзятость системы на выборах".
Министр МВД Арсен Аваков
Министр МВД Арсен Аваков
facebook.com

Министр МВД Арсен Аваков не будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом он сообщил в Facebook.

Министр заявил, что его основной задачей является обеспечение непредвзятости в выборах.

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“Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины“, - написал он.


Мы обеспечим законные, честные и прозрачные выборы, легитимность их результатов и безопасность участников и избирателей - подчеркнул министр
 

Ранее сообщалось о том, что Зеленский и Аваков поговорили “о делах“. Конкретного ответа на вопрос о том, о чем был разговор главы МВД и президента Зеленского журналисты не услышали. 

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Теги: Арсен Аваков, выборы
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