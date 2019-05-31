Парубий заявил, что стенограмма встречи глав фракций в АП “перекрученная”

Спикер ВР заявил, что обнародован не оригинал разговора Зеленского с главами фракций, а его “перекрученная” версия.

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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий обвинил Администрацию президента в “перекручиваниях” стенограммы встречи Зеленского с главами парламентских фракций. Об этом Парубий заявил во время сегодняшнего заседания Верховной Рады, передает ZIK.

Но даже с теми изменениями, каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно - никакой договоренности об открытых списках на совещании не было достигнуто. Ни одной! - заявил Парубий.

Более того, Парубий добавил, что заявление о том, что якобы была договоренность с председателями фракций о закрытых списках, является откровенной ложью.

Обидно, что президентство начинается с антиконституционных указов и начинается со лжи. Это может прочитать любой человек - большинство фракций выступили за открытые списки и не давали подтверждение на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки, - добавил спикер.

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Кроме того, он напомнил закон о люстрации, согласно которому назначение Богдана является незаконным.

Напомним, АП выложила стенограмму встречи с лидерами Рады. Спикер Андрей Парубий утверждал, что представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии о встрече президента с руководителями фракций.