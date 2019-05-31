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"Земля под вами будет гореть": Парубий резко отреагировал на заявления ЗЕ-команды

Комментариев: 13
Спикеру не понравились заявления команды Зеленского и он заявил, что он не позволит отменить языковой закон, квоты и декоммунизацию.
Парубий резко отреагировал на заявления команды Зеленского
Парубий резко отреагировал на заявления команды Зеленского
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий указал, что не позволит команде президента Украины Владимира Зеленского отменить языковой закон, передает Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что представители Зеленского говорят об отмене языкового закона, квот и декоммунизации.

Так я хочу сказать - и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть, - сказал Парубий.

Спикер заявил, что он не позволит отменить языковой закон, квоты и декоммунизацию. Парубий говорит, что украинцы долго шли к принятию данных законов, а многие даже “положили за это жизнь“.

Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет, - подчеркнул Парубий.

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Спикер также добавил, что в Украине сейчас тяжелые времена и кризис, который связан с “действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило“.

Ранее сообщалось, что вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом. 

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Теги: Парубий, спикер, декоммунизация, закон, Языковой закон, Зеленский, команда, отмена
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Комментариев (16)
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Антибес    31.05.2019, 12:43
Оценка:  0
Антибес
Этот плешивый шизофреник похоже возомнил себя непотопляемым.Ржавый катер"Потрох"уже на дне.И ты там же скоро будешь,псевдопатриот со справкой.Хотя и без справки по твоей харе видно что ты из психбольницы сбежал.
Людмил_А    31.05.2019, 12:39
Оценка:  +1
Людмил_А
А знаете почему он такой смелый? Потому что у него справка есть.
Неподсудный....Вот такой идиот нами управлял 5 лет.
Letohradek    31.05.2019, 12:57
Оценка:  0
Letohradek
Жбанова, справка у Парубия, это как и алкоголизм Порошенка. Вам - свинорусам, всегда хочется обгадить достойных людей, не ново! А сама ты считаешь себя нормальной, поддерживая отмену украинского языка в Украине?
Atom    31.05.2019, 12:34
Оценка:  +2
Atom
Конституционное большинство ГРАЖДАН Украині проголосовало против курса на фашитизацию Украині!!!!
Против мові и против квот.
Неужели не доходит????
LifeStriker    31.05.2019, 12:40
Оценка:  -2
LifeStriker
Нет, он молчал и неговорил за что он когда была предвыборная компания, поэтому его скоро уберут те же люди изза разочарования
Letohradek    31.05.2019, 12:41
Оценка:  0
Letohradek
Вот и валите на х**, если вашему большинству не нужна украинська мова, культура и история! На х**, так понятно? Неужели не дошло?
ВасяизИваново    31.05.2019, 12:49
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Letohradek, а как же, ну типа, демократия, Европа?
Letohradek    31.05.2019, 12:53
Оценка:  0
Letohradek
Приведи примеры, что бы в какой нибудь европейской стране, кто нибудь предложил бы отказаться от национального языка, культуры, своей идентичности, в пользу соседнего государства!
ВасяизИваново    31.05.2019, 12:57
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Это еще не дотягивает до Пол Пота, который планировал оставить из 7 млн 1, но планировать выгнать или уничтожить 73% населения это тоже круто!
Letohradek    31.05.2019, 12:59
Оценка:  0
Letohradek
Ты баран, не понимающий сути моего вопроса? Представь, что у вас на расии кто нибудь бы предложил запретить русский язык в пользу чеченского или татарского?
ВасяизИваново    31.05.2019, 12:59
Оценка:  0
ВасяизИваново
Пример - в Финляндии 2% Шведов и вот тебе - шведский язык там тоже государственный! И подобных примеров полно.
LifeStriker    31.05.2019, 12:33
Оценка:  -5
LifeStriker
Конечно не позволит, если пусть только попробует подлизать путину посли стольких убитых русскими украинцев
farfalle    31.05.2019, 12:35
Оценка:  +1
farfalle
Ну, украинцы же убивали русских в Чечне. Ты тогда переживал?
Кроме того, ты много нашел граждан России на Донбассе?
LifeStriker    31.05.2019, 12:39
Оценка:  -1
LifeStriker
Ой не начинай про ихтамнетов, все уже давно все поняли , этот пиздеж не поможет
ВасяизИваново    31.05.2019, 12:39
Оценка:  +1
ВасяизИваново
В этих вопросах LifeStriker слепо-глухо-немой!
farfalle    31.05.2019, 12:32
Оценка:  +2
farfalle
Думал бы уже о том, как и куда бежать. Земля у него горит, бл...
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