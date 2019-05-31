"Земля под вами будет гореть": Парубий резко отреагировал на заявления ЗЕ-команды
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий указал, что не позволит команде президента Украины Владимира Зеленского отменить языковой закон, передает Интерфакс-Украина.
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Он отметил, что представители Зеленского говорят об отмене языкового закона, квот и декоммунизации.
Так я хочу сказать - и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть, - сказал Парубий.
Спикер заявил, что он не позволит отменить языковой закон, квоты и декоммунизацию. Парубий говорит, что украинцы долго шли к принятию данных законов, а многие даже “положили за это жизнь“.
Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет, - подчеркнул Парубий.
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Спикер также добавил, что в Украине сейчас тяжелые времена и кризис, который связан с “действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило“.
Ранее сообщалось, что вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом.
Неподсудный....Вот такой идиот нами управлял 5 лет.
Против мові и против квот.
Неужели не доходит????
Кроме того, ты много нашел граждан России на Донбассе?