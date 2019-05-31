В Украине запустили "сайт-счетчик" нарушений Зеленского

Кто является владельцем сайта и ведет подсчет неизвестно.

В Украине появился сайт-счетчик для подсчета нарушений закона президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Обозреватель.

Среди нарушений на сайте отмечено:

Возвращение гражданства Михаилу Саакашвили,

Отмена указа Порошенко, "который содержит индивидуальный характер",

Назначение А. Богдана главой АП,

Роспуск Верховной Рады.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский показал фото спортзала на Банковой со словами "Хоть гантели не украли".

Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.