В Украине запустили "сайт-счетчик" нарушений Зеленского
Кто является владельцем сайта и ведет подсчет неизвестно.
В Украине появился сайт-счетчик для подсчета нарушений закона президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Обозреватель.
Среди нарушений на сайте отмечено:
- Возвращение гражданства Михаилу Саакашвили,
- Отмена указа Порошенко, "который содержит индивидуальный характер",
- Назначение А. Богдана главой АП,
- Роспуск Верховной Рады.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский показал фото спортзала на Банковой со словами "Хоть гантели не украли".
Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.
После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.