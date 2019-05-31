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В Украине запустили "сайт-счетчик" нарушений Зеленского

Комментариев: 2
Кто является владельцем сайта и ведет подсчет неизвестно.
Официальных комментариев властей пока нет
Официальных комментариев властей пока нет
Скриншот сайта

В Украине появился сайт-счетчик для подсчета нарушений закона президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Обозреватель.

Среди нарушений на сайте отмечено:

  • Возвращение гражданства Михаилу Саакашвили,
  • Отмена указа Порошенко, "который содержит индивидуальный характер",
  • Назначение А. Богдана главой АП,
  • Роспуск Верховной Рады.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский показал фото спортзала на Банковой со словами "Хоть гантели не украли".

Ранее на этой неделе новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал на своей станице видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.

После этого появилось сообщение пресс-секретаря бывшего президента Петра Порошенко Святослава Цеголко, в котором тот заявил, что вся техника из ситуационной комнаты в Администрации президента была арендована на средства Порошенко и поэтому была возвращена владельцу.

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Теги: сайт счетчик, Зеленский
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Комментариев (2)
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Антибес    31.05.2019, 12:57
Оценка:  +1
Антибес
Спонсором этого сайта со списком"нарушений"100% является бухой Потрох.Только вот никаких нарушений Зе не допускает.Всё в соответствии с Конституцией.Но пукать в лужу никто никому не запрещает. :-)
designandrey65    31.05.2019, 12:53
Оценка:  +1
designandrey65
Порох видать веб разработчиком стал...
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