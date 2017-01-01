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Украина вводит безвиз с еще одной страной Центральной Америки

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Были проведены переговоры о сотрудничестве в торговой, миграционной и гуманитарной сферах.
Коста-Рика последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
Коста-Рика последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины
tourdom.ru

Достигнута договоренность о заключении соглашения о взаимном безвизовом режиме для граждан Украины с Коста-Рикой.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

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"С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - указано в опубликованном сообщении.

В делегации Украины в рамках рабочего визита также выразили благодарность Коста-Рике за последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и инициатив Украины в ООН.

Кроме того, были проведены переговоры касательно дальнейшего сотрудничества в торговой, миграционной и гуманитарной сферах.

Как сообщалось, 8 мая Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой.

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Теги: безвиз, Коста-Рика
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