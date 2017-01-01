"Требую видео": Ляшко не нашел в стенограмме АП свою фразу о Пиночете

Лидер РПЛ утверждает, что из стенограммы вырезали высказывания и других участников встречи.

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Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует обнародовать полную версию видеозаписи встречи лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет “Зеркало Недели“.

По его словам, опубликованная стенограмма является сокращенной, без конкретных высказываний участников встречи. “Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурованном виде“, - заявил Ляшко на заседании Верховной Рады.

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“Радикал“ отмечает, что предупреждал Зеленского, что, если тот не будет выполнять Конституцию и законы – его, как чилийского диктатора Аугусто Пиночета, будут “догонять всю жизнь“.

“В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры“, - сказал Ляшко.

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По его словам, в опубликованной стенограмме также нет некоторых высказываний и других участников встречи с президентом.

Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала стенограмму АП исторической, но отметила, что видео было бы эпичнее.