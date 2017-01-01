Ульяна Супрун рассказала, как правильно бросить курить

По словам Супрун, существует три типа никотиновой зависимости: поведенческая, физическая и психологическая.

И о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о никотиновой зависимости и способах, как от нее избавиться.

Об этом она сообщила в Facebook.

Типы никотиновой зависимости

1. Поведенческая или социальная зависимость

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Возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или вождения. Чтобы избавиться от этого типа зависимости, нужно поработать над своими привычками или заменить их новыми. Например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой или музыкой, а на обед ходить с коллегами, которые не курят.

2. Физическая зависимость

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Возникает из-за того, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина. Повышение уровня эндорфина вызывает ощущение счастья и удовлетворения, происходит выброс адреналина в кровь. Чтобы бросить курить, если у вас физическая зависимость, нужно “продержаться“ без курения хотя бы месяц. Неприятные симптомы являются временными и длятся обычно 3-4 недели, пока организм не привыкнет к жизни без никотина.

3. Психологическая зависимость

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Связана с тем, что курильщик ассоциирует курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями. Этот вид зависимости может быть связан с распространенными мифами о том, что курение “успокаивает“, “помогает контролировать вес“, а также это “модно“, “не слишком вредно“.В случае этого типа зависимости важно сначала понять, что довольно бессмысленно использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами.

Если ваши друзья или родные бросают курить, им понадобится помощь и поддержка. При необходимости скорректируйте свой стиль жизни или совместный отдых - избегайте вещей, которые в них ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как подготовиться к беременности.