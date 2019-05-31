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Ляшко требует от НАПК через суд уволить из АП бизнес-партнеров Зеленского

Комментариев: 2
Нардеп обратился в НАПК с просьбой проверить декларации Зеленского и его бизнес-партнеров.
Ляшко требует проверить декларации Зеленского и КО
Ляшко требует проверить декларации Зеленского и КО
facebook.com/O.Liashko

Народный депутат Украины Олег Ляшко обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить декларации Владимира Зеленского и его бизнес-партнеров, которых президент назначил на должности в АП на предмет конфликта интересов. Об этом передают Буквы.

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Лидер радикалов заявил, что в декларации Зеленского указано, что порядка 20 компаний, приносящих ему прибыль, находятся на данный момент офшорах.

Также Ляшко уверен, что все окружение президента назначено на должности в АП незаконно. Поэтом НАПК должно инициировать их увольнение через суд.

Я требую от НАПК составить протокол о коррупционных действиях против Президента Зеленского и требовать увольнения через суд всех бизнес-партнеров, которых он назначил на должности (в АП, - ред.), - заявил Ляшко.

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Напомним, Ляшко заверил, что не будет брать денег у Порошенко. Политик опроверг информацию СМИ о том, что его может профинансировать пятый президент.

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Теги: Ляшко, Зеленский, НАПК, увольнение, АП
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Комментариев (2)
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alex8_4    31.05.2019, 12:54
Оценка:  +1
alex8_4
как же все забегали после выборов...
designandrey65    31.05.2019, 13:00
Оценка:  0
designandrey65
Да на воре шапка горит... То есть вор всегда громче всех кричит "Держи вора"
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