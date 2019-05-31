Ляшко требует от НАПК через суд уволить из АП бизнес-партнеров Зеленского

Нардеп обратился в НАПК с просьбой проверить декларации Зеленского и его бизнес-партнеров.

Народный депутат Украины Олег Ляшко обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить декларации Владимира Зеленского и его бизнес-партнеров, которых президент назначил на должности в АП на предмет конфликта интересов. Об этом передают Буквы.

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Лидер радикалов заявил, что в декларации Зеленского указано, что порядка 20 компаний, приносящих ему прибыль, находятся на данный момент офшорах.

Также Ляшко уверен, что все окружение президента назначено на должности в АП незаконно. Поэтом НАПК должно инициировать их увольнение через суд.

Я требую от НАПК составить протокол о коррупционных действиях против Президента Зеленского и требовать увольнения через суд всех бизнес-партнеров, которых он назначил на должности (в АП, - ред.), - заявил Ляшко.

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Напомним, Ляшко заверил, что не будет брать денег у Порошенко. Политик опроверг информацию СМИ о том, что его может профинансировать пятый президент.