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Суд оставил под арестом всю недвижимость Януковича

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Аппеляционный суд рассматривал дело о похищении личного помощника митрополита Киевского Александра Драбинко.
Суд отказался снять арест с недвижимости Януковича
Суд отказался снять арест с недвижимости Януковича
УНИАН

Киевский апелляционный суд отказался снять арест с недвижимости экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в материалах суда.

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22 мая Киевский апелляционный суд вынес решение и продолжил арест участка в Новых Петровцах, квартиры рядом с Оболонской набережной в Киеве, жилого дома и двух парковочных мест, которые принадлежат бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Аппеляционный суд рассматривал дело о похищении личного помощника митрополита Киевского и всея Украины Владимира Александра (Драбинко). 

Указано, что данное решение не подлежит обжалованию. 

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Ранее мы писали о том, что Януковича вызвали в суд в связи с апелляцией по его делу. В сообщении суда говорится, что 17 мая 2019 года закончена подготовка и назначено апелляционное рассмотрение по апелляционным жалобам защитников на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года.

Суд напоминает, что Януковича признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями, 11, 27 и 437 УК. Его приговорили к 13 годам заключения заочно.

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Теги: Янукович, суд, апелляция, арест, недвижимость, квартира
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