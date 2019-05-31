Стенограмма консультации с Зеленским вызвала споры среди политиков

Ирина Геращенко, например, заявила об опечатках в стенограмме.

Участники консультаций с президентом Владимиром Зеленским бурно отреагировали на опубликованную стенограмму встречи, пишет УНН.

Читай также: Парубий заявил, что стенограмма встречи глав фракций в АП “перекрученная”

Так, Олег Ляшко утверждает, что стенограмму отредактировали и она не полная. Нардеп указал, что из стенограммы убрали его отдельные высказывания, например, замечания в сторону президента о нарушении Конституции. Поэтому Ляшко требует, чтобы опубликовали полную стенограмму.

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко рассказала об опечатках в стенограмме.

Например, в стенограмме я вроде говорю о большой работе ВР “в адаптации законов в сенат“. Конечно, в реале речь шла об адаптации в ЕС и НАТО, - указывает Геращенко.

Читай также: "Требую видео": Ляшко не нашел в стенограмме АП свою фразу о Пиночете

Также она отметила, что лидеры фракций, которых пригласили, были допущены на 4-й этаж по списку названы “Выступающий“, таким образом, на консультациях их не идентифицировали.

А вот вице-спикер Рады Оксана Сыроид подчеркнула, что стенограмма консультаций парламентской фракции с президентом Зеленским полностью соответствует тому, что происходило в зале.

Напомним, вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом.