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Стенограмма консультации с Зеленским вызвала споры среди политиков

Комментариев: 1
Ирина Геращенко, например, заявила об опечатках в стенограмме.
Стенограмма вызвала активное обсуждение политиками
Стенограмма вызвала активное обсуждение политиками
president.gov.ua

Участники консультаций с президентом Владимиром Зеленским бурно отреагировали на опубликованную стенограмму встречи, пишет УНН.

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Так, Олег Ляшко утверждает, что стенограмму отредактировали и она не полная. Нардеп указал, что из стенограммы убрали его отдельные высказывания, например, замечания в сторону президента о нарушении Конституции. Поэтому Ляшко требует, чтобы опубликовали полную стенограмму. 

Первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко рассказала об опечатках в стенограмме.

Например, в стенограмме я вроде говорю о большой работе ВР “в адаптации законов в сенат“. Конечно, в реале речь шла об адаптации в ЕС и НАТО, - указывает Геращенко.

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Также она отметила, что лидеры фракций, которых пригласили, были допущены на 4-й этаж по списку названы “Выступающий“, таким образом, на консультациях их не идентифицировали.

А вот вице-спикер Рады Оксана Сыроид подчеркнула, что стенограмма консультаций парламентской фракции с президентом Зеленским полностью соответствует тому, что происходило в зале.

Напомним, вечером 30 мая Администрация президента выложила стенограмму встречи лидеров фракций парламента с президентом. 

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Теги: Выборы, Рада, консультация, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Олег Ляшко, Оксана Сыроед
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Комментариев (1)
COZEL    31.05.2019, 14:02
Оценка:  0
COZEL
НУ А ШО ТЫ ХОТЕЛ, ВЫ БЛИн ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ, У ПОТРОХА БАБЛА БОЛЬШЕ И ОН МОЖЕТ ПРОДАВАТЬ ВОЗДУХ, вы делами должны доказать, но еще не время, ПОКА ИДЕТ ВСЕ ПУТЕМ, А ШИЗИКИ, ПОШЛИ ОНИ НА
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