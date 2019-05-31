"Отмена закона о языке - первый шаг к отмене войны" - Шефир

Совладелец "Квартала 95" заявил, что закон о языке нужно отменить и принять "нормальный закон".

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Совладелец студии “Квартал 95“ Борис Шефир в интервью “Детектор Media“ заявил, что ждет от президента Владимира Зеленского отмены закона о языке. Об этом пишет Gordonua.

Отвечая на вопрос журналиста, чего он ждет от нового президента как представитель индустрии кино и телепроизводства, Шефир сказал: “Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много“.

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“Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны“, - считает Шефир.

Он также высказал мнение, что языковые квоты противоречат Конституции Украины.

Напомним, ранее Львовский облсовет потребовал, чтобы Владимир Зеленский разговаривал на украинском.