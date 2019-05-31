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"Отмена закона о языке - первый шаг к отмене войны" - Шефир

Комментариев: 21
Совладелец "Квартала 95" заявил, что закон о языке нужно отменить и принять "нормальный закон".
Шефир надеется, что Зеленский поможет отменить языковой закон
Шефир надеется, что Зеленский поможет отменить языковой закон
Facebook Владимира Зеленского

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Совладелец студии “Квартал 95“ Борис Шефир в интервью “Детектор Media“ заявил, что ждет от президента Владимира Зеленского отмены закона о языке. Об этом пишет Gordonua.

Отвечая на вопрос журналиста, чего он ждет от нового президента как представитель индустрии кино и телепроизводства, Шефир сказал: “Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много“. 

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“Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны“, - считает Шефир.

Он также высказал мнение, что языковые квоты противоречат Конституции Украины. 

Напомним, ранее Львовский облсовет потребовал, чтобы Владимир Зеленский разговаривал на украинском.

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Теги: Шефир, Зеленский, закон о языке, украинский язык, квоты
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Комментариев (21)
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shk67    31.05.2019, 14:17
Оценка:  +3
shk67
И шо за ушлепок?
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:09
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
А английский и идиш? Это тоже языки победившей революции! С ними то как???
Люблю_Украину    31.05.2019, 13:59
Оценка:  -1
Люблю_Украину
наконец-то здравые идеи. почему восточная украина должна в угоду 15% долбо..бов начать разговаривать на чужом языке ,если язык матери был русским, плохо это или нет, неважно. Но он был таким и он родной!
allx    31.05.2019, 14:20
Оценка:  +3
allx
Дома Вам никто не запрещает говорить хоть на латыне, но государственный должен быть украинский - это я Вам говорю, как человек проживший всё детство на востоке Украины. Вы что не понимаете, что украинцев постоянно пытаются разделить на несколько лагерей - по языку, по патриархату и т.д,
ВыВсеВрети    31.05.2019, 14:22
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
работа такая у ботов!....
allx    31.05.2019, 14:23
Оценка:  +1
allx
а потом имеют как хотят и в результате проигрывают простые украинцы независимо от языка и вероисповедания, а Ахметовы, Коломойские и компания ложат в свои карманы очередные миллионы, когда простые украинцы ложат зубы на полку!
allx    31.05.2019, 13:59
Оценка:  +3
allx
Еще тупее может быть высказывание, чем "много украинского языка в Украине"?
С этими клоунами скоро гимн Украины будет начинаться с "Каждый вечер, вечер наступает вдруг..."
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:10
Оценка:  -5
Какий_и_Евкакий
Мова отупляет. Её по хорошему надо упразднить и тихо кануть в лету.
allx    31.05.2019, 14:25
Оценка:  0
allx
Как можно отупить тупого?
LifeStriker    31.05.2019, 14:10
Оценка:  +5
LifeStriker
Наверное мы этого заслуживаем, украинцы же выбирали, значит еще не доросла нация до европейского уровня и интелект на уровне шуток из 95 квартала... Я не могу иначе это обьяснить хоть мне и очень горько и обидно
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:17
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
Я могу! Это объясняется наличием в стране украинского языка (т.н. мовы). А давно известно, что носители мовы - генетические идиоты. И теперь эти идиоты ещё и встали у рычагов управления государством! Вот от этого и все проблемы!
Скажем мове своё решительное народное "Нет!!!"
ВыВсеВрети    31.05.2019, 14:24
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
выйди на площадь (красную) и скажи решительное свое нет!....)))))))))
suzanika    31.05.2019, 13:52
Оценка:  +3
suzanika
Шифер - асбестоцементний покрівельний матеріал ,шо з нього взяти ?
Афганец    31.05.2019, 13:52
Оценка:  -3
Афганец
Давно пора! Оба языка пусть остаются!
LifeStriker    31.05.2019, 13:49
Оценка:  +1
LifeStriker
Не протянет преЗЕк и пол года , вспомните мои слова
Dovzenko    31.05.2019, 13:49
Оценка:  +2
Dovzenko
Шефир - откровенный враг!
Операторська    31.05.2019, 13:42
Оценка:  +5
Операторська
от падлюка, яке він тоді має відношення до України?
sugar77    31.05.2019, 13:39
Оценка:  -4
sugar77
золотые слова
Letohradek    31.05.2019, 13:44
Оценка:  +2
Letohradek
В бытность енакиевского зэка, после подобных "золотых", начался Майдан
TATOS    31.05.2019, 13:51
Оценка:  0
TATOS
То, что началось после выступления в Раде красавицы Фарион, до сих пор никто не знает когда и чем закончится.
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:11
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
А мне Фарион нравится! Буйные идиоты - вообще моя слабость! А где Тяни-в-Бок? Куда запропал?
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