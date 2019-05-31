Перекрыли доступ к морю: В Коктебеле разгорелся скандал
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Жители оккупированного Россией Крыма возмущены поведением местных “властей“, которые закрыли им проход к морю.
По данным издания “Примечания“, инцидент произошел 30 мая в Коктебеле возле базы отдыха “Прибой“.
Так, неизвестные здесь выставили охрану, которая не пускала туристов к побережью. Мужчины в камуфляже заявили, что людей не пускают по причине аварийного состояния комплекса. В свою очередь жители Коктебеля уверены, что здесь планируется частная стройка.
После того, как горожане вышли на некую “чиновницу“, охрана открыла ворота.
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Местные жалуются, что не все пляжи Коктебеля, несмотря не скорое открытие сезона, приведены в порядок, а сам поселок, по их словам, буквально утопает в мусоре.
Как сообщалось 19 апреля, в Киеве застройщик заливает бетоном часть исторической речки Почайна.
ХОХЛЯДИ .....
КАК ВЫ СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОЕЙ ТУПОСТИ И БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ , В НЕВОЗМОЖНОСТИ ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ ....))))