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Перекрыли доступ к морю: В Коктебеле разгорелся скандал

Комментариев: 8
На популярном курорте в Крыму хозяйничают оккупанты.
Перекрыли доступ к морю: В Коктебеле разгорелся скандал
© primechaniya.ru
Фото 1/4
  • Курортный поселок, по словам жителей, буквально утопает в мусоре
  • Курортный поселок, по словам жителей, буквально утопает в мусоре
  • Курортный поселок, по словам жителей, буквально утопает в мусоре
  • Курортный поселок, по словам жителей, буквально утопает в мусоре
Перекрыли доступ к морю: В Коктебеле разгорелся скандал
Курортный поселок, по словам жителей, буквально утопает в мусоре
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Жители оккупированного Россией Крыма возмущены поведением местных “властей“, которые закрыли им проход к морю.

По данным издания “Примечания“, инцидент произошел 30 мая в Коктебеле возле базы отдыха “Прибой“.

Так, неизвестные здесь выставили охрану, которая не пускала туристов к побережью. Мужчины в камуфляже заявили, что людей не пускают по причине аварийного состояния комплекса. В свою очередь жители Коктебеля уверены, что здесь планируется частная стройка.

После того, как горожане вышли на некую “чиновницу“, охрана открыла ворота.

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Местные жалуются, что не все пляжи Коктебеля, несмотря не скорое открытие сезона, приведены в порядок, а сам поселок, по их словам, буквально утопает в мусоре.

Как сообщалось 19 апреля, в Киеве застройщик заливает бетоном часть исторической речки Почайна.

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Теги: Коктебель, Крым, россияне, оккупанты, пляж
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Комментариев (8)
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foster12    31.05.2019, 14:19
Оценка:  +2
foster12
Всем "путинпомогистам" ЖРИТЕ И ПОДАВИТЕСЬ ВАШИМ РУССКИМ МИРОМ.
Кайдаш    31.05.2019, 14:07
Оценка:  +1
Кайдаш
Ипаскудила орда Коктебель...
VSHIVANKA    31.05.2019, 14:05
Оценка:  -6
VSHIVANKA
ОККУПАНТЫ ......))))))))
ХОХЛЯДИ .....
КАК ВЫ СМЕШНЫ И ЖАЛКИ В СВОЕЙ ТУПОСТИ И БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ , В НЕВОЗМОЖНОСТИ ЧТО ЛИБО ИЗМЕНИТЬ ....))))
Кайдаш    31.05.2019, 14:06
Оценка:  0
Кайдаш
Факт налицо
KIBARG    31.05.2019, 14:11
Оценка:  +3
KIBARG
О да, а твоя злоба святая и всеобьемлющая) Великий ты борец за добро, генерирующий свои вбросы капсом не по теме, совершенно бесплатно.
Кайдаш    31.05.2019, 13:59
Оценка:  +2
Кайдаш
И шо на по этому поводу имеет сказать оккупантская подстилка ola_blabla?
Peyot    31.05.2019, 13:59
Оценка:  +3
Peyot
И это еще даже не камни с неба а крысчане уже жалуются! Отсиделись по норам когда окупант вас захватывал? Будете теберь его булыгу облизывать на постоянной основе!!!
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:07
Оценка:  -1
Какий_и_Евкакий
Это конечно же не камни с неба! ))) Это очередная мудацкая заметка на БигМире, чтобы такие придурки как Вы, её смаковали.
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