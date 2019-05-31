Представители АП указали, что Шефир не является чиновником АП или членом партии “Слуга народа“, поэтому его слова можно не учитывать.

У Зеленского отреагировали на заявления Шефира об отмене языкового закона president.gov.ua

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на заявления Бориса Шефира об отмене языкового закона.

Об этом информирует BBC News Украина.

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В АП отметили, что Борис Шефир выразил только свое мнение, которое не соответствует позиции Владимира Зеленского и самой Администрации президента.

Также представители Администрации указали, что Шефир не является чиновником АП или членом партии “Слуга народа“. Кроме того, Шефир - это “ни штатный, ни внештатный советник президент“.

В АП добавили, что с того момента, как Зеленский стал президентом, Борис Шефир не общался с главой государства.

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Напомним, совладелец студии “Квартал 95“ Борис Шефир в интервью “Детектор Media“ заявил, что ждет от президента Владимира Зеленского отмены закона о языке. Отвечая на вопрос журналиста, чего он ждет от нового президента как представитель индустрии кино и телепроизводства, Шефир сказал: “Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много“.