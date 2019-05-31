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У Зеленского отреагировали на заявления Шефира об отмене языкового закона

Комментариев: 5
Представители АП указали, что Шефир не является чиновником АП или членом партии “Слуга народа“, поэтому его слова можно не учитывать.
У Зеленского отреагировали на заявления Шефира об отмене языкового закона
У Зеленского отреагировали на заявления Шефира об отмене языкового закона
president.gov.ua

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на заявления Бориса Шефира об отмене языкового закона.

Об этом информирует BBC News Украина.

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В АП отметили, что Борис Шефир выразил только свое мнение, которое не соответствует позиции Владимира Зеленского и самой Администрации президента.

Также представители Администрации указали, что Шефир не является чиновником АП или членом партии “Слуга народа“. Кроме того, Шефир - это “ни штатный, ни внештатный советник президент“.

В АП добавили, что с того момента, как Зеленский стал президентом, Борис Шефир не общался с главой государства. 

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Напомним, совладелец студии “Квартал 95“ Борис Шефир в интервью “Детектор Media“ заявил, что ждет от президента Владимира Зеленского отмены закона о языке. Отвечая на вопрос журналиста, чего он ждет от нового президента как представитель индустрии кино и телепроизводства, Шефир сказал: “Я ожидаю пересмотра квот. 90% – это много“. 

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Теги: Зеленский, команда, партия, Языковой закон, АП, Шефир
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Комментариев (5)
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Letohradek    31.05.2019, 14:26
Оценка:  -1
Letohradek
Кажись, в команде зэбилов учуяли запах разгорающихся авто покрышек
Peyot    31.05.2019, 14:00
Оценка:  0
Peyot
Но мы всетаки учтем... особенно после кучи других слов из АП!
Ruspidor    31.05.2019, 14:02
Оценка:  -2
Ruspidor
А кого eбeт мнение проплаченого бота!?
Свежие рейтинги: Слуга Народа 39%, бпп 8.9%!!!! Чем больше вы пыжитесь, тем больше люди видят, что вы только мешаете жить нормально потому, что вас от кормушки оторвали, а значит от вас надо избавиться окончательно!
ParaBelumm    31.05.2019, 14:22
Оценка:  +2
ParaBelumm
Давай через годик посмотрим. А то ты из штаников прям выпадаешь. И ник не меняй по возможности.
Letohradek    31.05.2019, 14:24
Оценка:  -1
Letohradek
Ты думаешь, что мнение ze-pidoraкого либо интересует? Заткнулся бы ссученное, а?
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