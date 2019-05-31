Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Партия Рабиновича и Медведчука лидирует в парламентских рейтингах, – пул социологов

Комментариев: 12
Партия Рабиновича и Медведчука лидирует в парламентских рейтингах, – пул социологов

Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За життя" лидирует в рейтинге политических сил, которые планируют участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом анализа и прогнозирования, а также аналитической группой "Социопрогноз".

Если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию "Слуга народа" Владимира Зеленского. В то же время 12,4% избирателей готовы отдать свои голоса за партию "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. На третьем месте – "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Петр Порошенко и Юрий Луценко) с поддержкой 8,9%%, на четвертом – "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,3%.

"Реалистические шансы получить представительство в Верховной Раде Украины на сегодня имеют семь партий", – констатируют авторы исследования.

Чуть-чуть не дотягивает до проходного барьера "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,7%. Остальные партии на данный момент не преодолевают 5-процентный барьер.

Социологический опрос проводился с 21 по 29 мая в 24-х областях Украины и городе Киеве. Всего в опросе приняли участие 2000 респондентов. Сбор информации проходил посредством личного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Погрешность опроса не превышает 2,2%.Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За життя" лидирует в рейтинге политических сил, которые планируют участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом анализа и прогнозирования, а также аналитической группой "Социопрогноз".

http://www.iap.org.ua/?p=1021

Если бы парламентские выборы проходили на этой неделе, то 38,8% избирателей поддержали бы партию "Слуга народа" Владимира Зеленского. В то же время 12,4% избирателей готовы отдать свои голоса за партию "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. На третьем месте – "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Петр Порошенко и Юрий Луценко) с поддержкой 8,9%%, на четвертом – "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,3%.

"Реалистические шансы получить представительство в Верховной Раде Украины на сегодня имеют семь партий", – констатируют авторы исследования.

Чуть-чуть не дотягивает до проходного барьера "Сила и честь" Игоря Смешко – 4,7%. Остальные партии на данный момент не преодолевают 5-процентный барьер.

Социологический опрос проводился с 21 по 29 мая в 24-х областях Украины и городе Киеве. Всего в опросе приняли участие 2000 респондентов. Сбор информации проходил посредством личного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Погрешность опроса не превышает 2,2%.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
КимЧенПых    31.05.2019, 14:17
Оценка:  +2
КимЧенПых
конечно они будут лидировать в рейтинге Бигмира, того самого бенифициаром которого есть Рабэ
shk67    31.05.2019, 14:14
Оценка:  +2
shk67
Ага! Уже налидировали в президенских. Партия "За шида".
gorod-7    31.05.2019, 14:07
Оценка:  -5
gorod-7
В ВР, в коалицию должны войти "Слуга народа" и "ОП-За життя", только тогда парламент будет работать плодотворно.
Kostos    31.05.2019, 14:01
Оценка:  +7
Kostos
Шо снова гофна на винтилятор подкинули на БэМэ? Хде оно лидирует?
КимЧенПых    31.05.2019, 14:17
Оценка:  +2
КимЧенПых
в редакции БМ
WTF2wtf    31.05.2019, 14:00
Оценка:  +4
WTF2wtf
Бихмир, куда еще ниже???
С такими-то заголовками похоже есть куда опускаться еще ... )))

38,8% избирателей поддержали бы партию "Слуга народа" Владимира Зеленского/
Но по залоговку Бихмира ка бы "лидирует" "Оппозиционная платформа – За життя" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука - с 12,4% !!!
WTF2wtf    31.05.2019, 14:01
Оценка:  +5
WTF2wtf
Воспринимайте заголовки Бихмира всерьез и оставайтесь дебилом ... да, Norega-Rangol и т.д.?
Peyot    31.05.2019, 13:55
Оценка:  +5
Peyot
Да да мы помним на презедентский рабинович уже взял первое место с большим отрывом)))) Вадюня эти говновбросы работают тольку у вас там за поребриком. А у нас народ непредсказуемый. Презедентом клоуна выбрали в парламент бомжей с вокзала наберем!!!!
designandrey65    31.05.2019, 13:52
Оценка:  -2
designandrey65
Народ не дурной..сделает правильный выбор!!!
Peyot    31.05.2019, 13:56
Оценка:  -1
Peyot
Я после президентских уже не так оптимистичен. Показали что дурной причем на всю жо пу)))))
Revizorchik    31.05.2019, 13:48
Оценка:  +8
Revizorchik
снова продажная статья с циферками!
Peyot    31.05.2019, 13:56
Оценка:  +4
Peyot
ны рыгоаналы ваде сайт передали вот он тут и пишет что хочет!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь