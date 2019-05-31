"Народный фронт" требует приобщить к делу о роспуске ВР стенограмму АП

Хотя текст был очень цензурирован, он доказывает, что полномочий распустить ВР у Владимира Зеленского не было.

Тетерук считает, что стенограмму АП можно приложить к делу о роспуске ВР УНИАН

КСУ должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске парламента президентом стенограмму встречи главы государства Владимира Зеленского с лидерами фракций, считают в “Народном фронте“. Об этом пишет Главком.

Читай также: “Люстра Порошенко и смартфон Ляшко“: ТОП-цитаты из стенограммы АП

Эта стенограмма может стать доказательством того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий Верховной Рады, заявил первый замруководителя фракции Андрей Тетерук.

“Об этом была прямая цитата президента Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска, и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни упоминания, ни ссылки“, - сказал Тетерук.

Читай также: “Историческая стенограмма, но видео было бы эпичнее“ - Геращенко

“Таким образом, мы привлечем эту стенограмму для представления КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским“, - подчеркнул он.

“Это недопустимо, потому что такого не позволяли себе даже те президенты, которые сейчас сидят под охраной ФСБ в “золотой клетке“ Кремля“, - говорит депутат.

Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции - заканчивают очень плохо, предупредил он.

Читай также: “Земля под вами будет гореть“: Парубий резко отреагировал на заявления ЗЕ-команды

Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что “стенограмма была очень цензурированна“, однако это не мешает ее включить в представление 62-х народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий заявил, что стенограмма встречи лидеров фракций с президентом в АП была “перекручена“.