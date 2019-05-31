На Русановке детей грабит банда 12-летних школьников с ножами

На улицах Киева подростки у детей отбирают деньги, угрожая ножом.

Уголовная ответственность в Украине наступает с 16 лет depositphotos.com

В Киеве у детей отбирают деньги и угрожают ножом. На Русановке “прописалась“ банда 12-летних школьников.

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Начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Лариса Зуб советует родителям сразу же обращаться в полицию, передают Надзвичацні новини.

Если пострадавшие обращаются в полицию, то правоохранители общаются с пострадавшим детьми, после чего судмедэкспертиза устанавливает степень нанесения телесных повреждений (если таковые были). Санкция статьи предусматривает до 5100 грн штрафа.

По словам Ларисы Зуб, если ребенок-хулиган ранее попадала в поле зрения полиции или состоит на учете, то в течение года она будет находиться под постоянным наблюдением правоохранителей.

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В случае, если родители малолетки-преступника ведут асоциальный образ жизни (алкоголь, наркотики), ребенка из такой семьи могут изъять. Если мать из родителей не исправятся, суд лишит их родительских прав.

Если пострадавших от нападений школьников несколько, в полиции советуют их родителям объединиться и написать коллективное обращение в районное и городское управление полиции. В таком случае его скорее поставят на контроль.

Добавим, что уголовная ответственность в Украине наступает с 16 лет. За 14 лет подростка могут привлечь только за тяжкое преступление. Если преступник младший по возрасту - суд отдает его на поруки родителей и не важно, насколько тяжкое преступление школьник сделал.

Как сообщалось 10 мая, в Киеве подростки избили и бросили в фонтан мужчину.