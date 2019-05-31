"Я думаю, что Путин - маньяк": Геращенко выступила с резкими заявлениями

Только маньяк, по словам Геращенко, может планировать расчленить дружескую страну.

Член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что бывшему президенту Украины удалось оставить “проект Малороссия“, передает Украинская правда.

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На съезде партии “Европейская солидарность“ Геращенко отметила, что Петру Порошенко за 5 лет президентства удалось “остановить проект Малороссия - один из самых страшных, самых кровавых сценариев, которые задумывались Путиным“.

Она также назвала президента РФ Владимира Путина маньяком.

... потому что только маньяк может планировать расчленить дружескую страну, украсть Крым, откусить кусок Донбасса, - подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что только маньяк “может удерживать заложников и политзаключенных“ и “только маньяк может наслаждаться слезами их семей“.

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Кроме того, Геращенко указала, что только такой маньяк, как Путин, может знать, что Донбасс входит в пятерку самых заминированных частей мира.

В завершении своей речи, вице-спикер ВР сказала, что у Путина не вышло построить Новороссию, поэтому у него новые сценарий - Малороссия. Поэтому Геращенко подчеркивает, что перед командой Петра Порошенко сейчас стоит “ключевое задание“ - остановить Малороссию.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала стенограмму консультаций в АП “исторической“.