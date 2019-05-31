"Я думаю, что Путин - маньяк": Геращенко выступила с резкими заявлениями
Член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что бывшему президенту Украины удалось оставить “проект Малороссия“, передает Украинская правда.
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На съезде партии “Европейская солидарность“ Геращенко отметила, что Петру Порошенко за 5 лет президентства удалось “остановить проект Малороссия - один из самых страшных, самых кровавых сценариев, которые задумывались Путиным“.
Она также назвала президента РФ Владимира Путина маньяком.
... потому что только маньяк может планировать расчленить дружескую страну, украсть Крым, откусить кусок Донбасса, - подчеркнула Геращенко.
Также она добавила, что только маньяк “может удерживать заложников и политзаключенных“ и “только маньяк может наслаждаться слезами их семей“.
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Кроме того, Геращенко указала, что только такой маньяк, как Путин, может знать, что Донбасс входит в пятерку самых заминированных частей мира.
В завершении своей речи, вице-спикер ВР сказала, что у Путина не вышло построить Новороссию, поэтому у него новые сценарий - Малороссия. Поэтому Геращенко подчеркивает, что перед командой Петра Порошенко сейчас стоит “ключевое задание“ - остановить Малороссию.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала стенограмму консультаций в АП “исторической“.
Или Украина напала на россию???
... контуженое
Граждане страны №1 "скачут" и орут про "гиляку" против граждан страны №2. Страна № 2 при поддержке своих граждан аннексирует часть страны № 1.
Мдя, дружба между странами... она такая. =)))))
Что так?
... не мы к вам в страну полезли убивать за тупые лозунги охеревшего фюррерка
То есть ты так объясняешь желание трахать говно ? Эм... к психиатру попробуй обратится что ли, как-то это не нормально.
Вот кто должен представлять страну на переговорах с РФ! Не договорится, так зaeбёт насмерть!
Открытым текстом говорит о презике Рф, что ему насрать на его же пушечное мясо?
Эта дама своими неумными высказываниями создала себе определённый имидж. Вдобавок она ещё и наделена государственными функциями. Поэтому для журналистов и для их аудитории всё, что с ней связано является лакомым куском. Ну, как регулярно проседающий Крымский мост или двойник Путина.
В закрытой среде российских бюджетников антиукраинского направления???
Направление путенской расеи уже понятно ... ((
И из-за ветвей за добычей слежу.
Пока не прокрякает третий петух,
Гоняю по площади баб и старух!
Я всех их люблю и всех очень хочу;
На велике голый педали кручу.
Машу я руками, зубами стучу,
Болтаю елдою и громко кричу!
личными усилиями твоего ботоксного фюррерка Украина и россия теперь враги на долгие годы ...
вы теперь просто оккупанты
путинское украинофобко ...