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"Я думаю, что Путин - маньяк": Геращенко выступила с резкими заявлениями

Комментариев: 27
Только маньяк, по словам Геращенко, может планировать расчленить дружескую страну.
Геращенко раскритиковала Путина
Геращенко раскритиковала Путина
facebook.com/iryna.gerashchenko

Член команды Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что бывшему президенту Украины удалось оставить “проект Малороссия“, передает Украинская правда.

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На съезде партии “Европейская солидарность“ Геращенко отметила, что Петру Порошенко за 5 лет президентства удалось “остановить проект Малороссия - один из самых страшных, самых кровавых сценариев, которые задумывались Путиным“.

Она также назвала президента РФ Владимира Путина маньяком.

... потому что только маньяк может планировать расчленить дружескую страну, украсть Крым, откусить кусок Донбасса, - подчеркнула Геращенко.

Также она добавила, что только маньяк “может удерживать заложников и политзаключенных“ и “только маньяк может наслаждаться слезами их семей“.

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Кроме того, Геращенко указала, что только такой маньяк, как Путин, может знать, что Донбасс входит в пятерку самых заминированных частей мира. 

В завершении своей речи, вице-спикер ВР сказала, что у Путина не вышло построить Новороссию, поэтому у него новые сценарий - Малороссия. Поэтому Геращенко подчеркивает, что перед командой Петра Порошенко сейчас стоит “ключевое задание“ - остановить Малороссию. 

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Ирина Геращенко назвала стенограмму консультаций в АП “исторической“.

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Теги: Геращенко, Россия, путин, Малороссия, Порошенко, маньяк, РФ, Донбасс
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Комментариев (28)
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ВасяизИваново    31.05.2019, 15:37
Оценка:  -4
ВасяизИваново
Украина перестала быть дружественной в 2008 г. когда решила войти в НАТО, иначе говоря стать участницей убийства десятков миллионов Россиян, уничтожения самой России.
WTF2wtf    31.05.2019, 15:49
Оценка:  +2
WTF2wtf
НАТО напало на россию???
Или Украина напала на россию???
... контуженое
ВасяизИваново    31.05.2019, 15:55
Оценка:  0
ВасяизИваново
Нато изначально создано для уничтожения СССР, а если заглянуть в историю, то предыдущие объединения Европы заканчивались тем , что Европа всеми силами нападала на Россию - 1812 г. 1941 г.
Антибес    31.05.2019, 15:02
Оценка:  -3
Антибес
Херащенко?Эта та самая что по приказу Зе падала на колени на дебатах Зе и синего Петуха?Эта сумасшедшая баба должна находиться в одной палате с Парубием в психушке.Всем пох что эта вальтанутая старуха думает.
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 15:06
Оценка:  -3
Какий_и_Евкакий
Вы не правы. На языку жестов, женское падение на колени - демонстрация сексуальной покорности, готовность к минету. Это ещё раз наглядно иллюстрирует мои изложенные ниже тезисы.
WTF2wtf    31.05.2019, 15:09
Оценка:  +1
WTF2wtf
А этот ваш бот-многостаночник так же делает на коленях?
Людмил_А    31.05.2019, 15:00
Оценка:  -3
Людмил_А
Ее Парубий покусал, такая же дебилка как и он.
tulchanin    31.05.2019, 14:58
Оценка:  -4
tulchanin
"дружественные страны"©
Граждане страны №1 "скачут" и орут про "гиляку" против граждан страны №2. Страна № 2 при поддержке своих граждан аннексирует часть страны № 1.
Мдя, дружба между странами... она такая. =)))))
WTF2wtf    31.05.2019, 15:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нах пшло, говно оккупантов
tulchanin    31.05.2019, 15:04
Оценка:  -4
tulchanin
Фу фу фу, что за странные у тебя сексуальные фантазии с говном ? При себе их держи.
WTF2wtf    31.05.2019, 15:06
Оценка:  +2
WTF2wtf
Говномет путинских нациков вдруг обижается?
Что так?
... не мы к вам в страну полезли убивать за тупые лозунги охеревшего фюррерка
tulchanin    31.05.2019, 15:21
Оценка:  -3
tulchanin
хз кто там обижается...
То есть ты так объясняешь желание трахать говно ? Эм... к психиатру попробуй обратится что ли, как-то это не нормально.
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 15:02
Оценка:  -4
Какий_и_Евкакий
Не надо примешивать политику. Судя по её последним высказываниям, модели поведения и физиономическим признакам, у неё просто недотрах. Мало того! Владимир Путин является предметом её вожделения.
Вот кто должен представлять страну на переговорах с РФ! Не договорится, так зaeбёт насмерть!
WTF2wtf    31.05.2019, 15:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
А чего такая истерика у российских писак именно на эту тетку?
Открытым текстом говорит о презике Рф, что ему насрать на его же пушечное мясо?
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 15:11
Оценка:  -3
Какий_и_Евкакий
Ответ прост:
Эта дама своими неумными высказываниями создала себе определённый имидж. Вдобавок она ещё и наделена государственными функциями. Поэтому для журналистов и для их аудитории всё, что с ней связано является лакомым куском. Ну, как регулярно проседающий Крымский мост или двойник Путина.
WTF2wtf    31.05.2019, 15:16
Оценка:  +6
WTF2wtf
"Имидж" у кого?
В закрытой среде российских бюджетников антиукраинского направления???
YSL    31.05.2019, 14:53
Оценка:  -8
YSL
Мы таких друзей скоро в Черном море топить будем. (С)
WTF2wtf    31.05.2019, 14:55
Оценка:  +6
WTF2wtf
А лагеря, газовые камеры будут?
Направление путенской расеи уже понятно ... ((
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:51
Оценка:  0
Какий_и_Евкакий
На площадь на Красную ночью хожу
И из-за ветвей за добычей слежу.
Пока не прокрякает третий петух,
Гоняю по площади баб и старух!

Я всех их люблю и всех очень хочу;
На велике голый педали кручу.
Машу я руками, зубами стучу,
Болтаю елдою и громко кричу!
Миротворение    31.05.2019, 14:45
Оценка:  -5
Миротворение
Подстилка))
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:46
Оценка:  -8
Какий_и_Евкакий
Расчленёнка! )))
ira0957    31.05.2019, 14:40
Оценка:  -6
ira0957
это кто же у нас "жружественная страна"???
ira0957    31.05.2019, 14:40
Оценка:  -6
ira0957
дружественная
VSHIVANKA    31.05.2019, 14:32
Оценка:  -8
VSHIVANKA
С КАКИХ ПОР ГОЛОДРАНЦЫ , КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЛИЗАТЬ ЗАД КОМУ УГОДНО И КОТОРЫЕ МАТЬ РОДНУЮ ПРОДАДУТ РАДИ ХАЛЯВЫ , СТАЛИ ДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНОЙ ДЛЯ РОССИИ ?!
TRIGER25    31.05.2019, 14:40
Оценка:  +4
TRIGER25
заткни пасть ничтожество
WTF2wtf    31.05.2019, 14:59
Оценка:  +5
WTF2wtf
Говно ольгинское,
личными усилиями твоего ботоксного фюррерка Украина и россия теперь враги на долгие годы ...
вы теперь просто оккупанты
Антибес    31.05.2019, 15:05
Оценка:  -5
Антибес
Мечты многоликого потрохобота wtf2wtf с кучей разных ников такие забавные!)))
WTF2wtf    31.05.2019, 15:08
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos. просто НАХ,
путинское украинофобко ...
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