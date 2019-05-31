“Стали в поле”: поезд “Интерсити” сломался по пути в столицу

Скоростной поезд Днепр-Киев сломался в поле по пути в пункт конечного назначения.

Скоростной поезд “Интерсити”, который направлялся из Днепра в Киев, сломался прямо в поле. Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook.

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По словам пассажира, поезд сломался возле поселка Карнауховка, которое находится в Днепропетровской области.

Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заболочены. Жесть. Опоздал уже везде, - прокомментировал поломку пассажир.

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Позже в комментариях автор публикации сообщил, что поломку исправили. Поезд в столицу все же направляется, но прибудет с опозданием. Деталей этого инцидента в Укрзализныци пока не комментируют.

Напомним, Укрзализныця вернет деньги, если в вагоне не работал кондиционер. Укрзализныця должна вернуть деньги за билет каждому пассажиру, которого перевозили в вагоне с неисправным кондиционером.