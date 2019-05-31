“Стали в поле”: поезд “Интерсити” сломался по пути в столицу
Скоростной поезд “Интерсити”, который направлялся из Днепра в Киев, сломался прямо в поле. Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook.
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По словам пассажира, поезд сломался возле поселка Карнауховка, которое находится в Днепропетровской области.
Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заболочены. Жесть. Опоздал уже везде, - прокомментировал поломку пассажир.
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Позже в комментариях автор публикации сообщил, что поломку исправили. Поезд в столицу все же направляется, но прибудет с опозданием. Деталей этого инцидента в Укрзализныци пока не комментируют.
Напомним, Укрзализныця вернет деньги, если в вагоне не работал кондиционер. Укрзализныця должна вернуть деньги за билет каждому пассажиру, которого перевозили в вагоне с неисправным кондиционером.
А МОЖЕТ ПРОСТО ПОСКАКАТЬ ?!
ИЛИ ПОКРЫШКИ ЗАПАЛИТЬ !!!
НУЖНО ЕЩЁ ПОПРОБОВАТЬ ЗАВАЛИТЬ ПАРУ - ТРОЙКУ ПАМЯТНИКОВ ЛЕНИНУ , ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ОСТАЛИСЬ !!!
СУГС !!!!
ФРГ. Наше время. Едет автобус. Водитель - немец. Автобус везёт в Польшу, в мемориал "Освенцим", евреев и Израиля. И тут посреди полей автобус ломается и останавливается. Немец-водитель доходит до ближайшей фермы и обращается к местному бюргеру за помощью:
Бюргер ответил, пораздумав:
-Я ничем не смогу помочь Вам - у меня только небольшая микроволновка!