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“Стали в поле”: поезд “Интерсити” сломался по пути в столицу

Комментариев: 2
Скоростной поезд Днепр-Киев сломался в поле по пути в пункт конечного назначения.
Поезд Интерсити поломался в дороге
Поезд Интерсити поломался в дороге
life-in-travel.com.ua

Скоростной поезд “Интерсити”, который направлялся из Днепра в Киев, сломался прямо в поле. Об этом сообщил пассажир Андрей Палкин на своей странице в Facebook.

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По словам пассажира, поезд сломался возле поселка Карнауховка, которое находится в Днепропетровской области.

Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заболочены. Жесть. Опоздал уже везде, - прокомментировал поломку пассажир.

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Позже в комментариях автор публикации сообщил, что поломку исправили. Поезд в столицу все же направляется, но прибудет с опозданием. Деталей этого инцидента в Укрзализныци пока не комментируют.

Напомним, Укрзализныця вернет деньги, если в вагоне не работал кондиционер. Укрзализныця должна вернуть деньги за билет каждому пассажиру, которого перевозили в вагоне с неисправным кондиционером.

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Теги: УЗ, Интерсити, поезд, поломка
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    31.05.2019, 14:27
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ТУТ СКОРЕЕ ВСЕГО ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ТЕРМОС ВСЕМОГУЩИЙ .....
А МОЖЕТ ПРОСТО ПОСКАКАТЬ ?!
ИЛИ ПОКРЫШКИ ЗАПАЛИТЬ !!!
НУЖНО ЕЩЁ ПОПРОБОВАТЬ ЗАВАЛИТЬ ПАРУ - ТРОЙКУ ПАМЯТНИКОВ ЛЕНИНУ , ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ОСТАЛИСЬ !!!
СУГС !!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    31.05.2019, 14:25
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Почему Омельян до сих пор некастрированным гавкает?
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:25
Оценка:  +2
Какий_и_Евкакий
Навеяло про "сломался в поле":
ФРГ. Наше время. Едет автобус. Водитель - немец. Автобус везёт в Польшу, в мемориал "Освенцим", евреев и Израиля. И тут посреди полей автобус ломается и останавливается. Немец-водитель доходит до ближайшей фермы и обращается к местному бюргеру за помощью:
Какий_и_Евкакий    31.05.2019, 14:27
Оценка:  0
Какий_и_Евкакий
-Я немец, водитель автобуса, везу в "Освенцим" евреев из Израиля, автобус сломался и дальше не может ехать. Вы ни чем не можете мне помочь?
Бюргер ответил, пораздумав:
-Я ничем не смогу помочь Вам - у меня только небольшая микроволновка!
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