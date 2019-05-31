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Запад с нетерпением ждет визита Зеленского в Брюссель - глава МИД Швеции

Комментариев: 7
Маргот Валльстем назвала избрание президентом шоумена неожиданным результатом и надеется, что ЕС сможет поддержать Украину.
Шведы готовы помочь Зеленскому с повесткой дня
Шведы готовы помочь Зеленскому с повесткой дня
EPA/UPG

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Западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом заявил глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в Киеве, передает УНН.

“Мы здесь, потому что нам интересно и хочется узнать больше о том, что новое руководство здесь намерено сделать, и какие контакты мы можем установить между Европейским Союзом и Украиной“, - отметил он. 

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“Я думаю, что не так много известно до сих пор, о том, каким будет путь вперед и о приоритетах. Поэтому мы хотим знать об этом“, - сказала министр.  Она приветствовала тот факт, что в Украине состоялись свободные и честные выборы, где “мы получили неожиданный результат“. 

По мнению Вальстрем, многое в Украине может не может состояться до завершения парламентских выборов, потому что Западу действительно нужно оказать поддержку и помочь Украине на этом этапе. 

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“Мы рады, что первый визит нового президента будет в Брюссель для установления контактов с Европейским Союзом“, - заявила также она. 

“Мы с нетерпением ожидаем, что будет там, и если мы сможем, поможем установить повестку дня по нашему сотрудничеству, а также поддержать Украину для того, чтобы она продолжала реформы“, - добавила дипломат. 

Напомним, первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского состоится 4-5 июня. Он летит в Брюссель.

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Теги: Зеленский, Брюссель, визит, ЕС, Швеция, МИД
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Комментариев (7)
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Peyot    31.05.2019, 15:43
Оценка:  +1
Peyot
А у кого на там на корпоративе выступать будет?
Letohradek    31.05.2019, 15:36
Оценка:  +1
Letohradek
Как вижу фото охрыпшего крысеныша, все время хочется спросить у людей, как вас угораздило выбрать вот это - президентом? Ведь абсолютно очевидно, что недомерок - профан в экономике, политике и в управлении страной!
Peyot    31.05.2019, 15:44
Оценка:  +1
Peyot
Олгирахи по всем своим каналам народу говорили что он поборет олигархов!
Woodbrother    31.05.2019, 15:01
Оценка:  0
Woodbrother
Лидеры стран ЕС хотят разнообразить свою жизнь визитом залетного клоуна . Меркель и Макрон уже поржали с нашего выбора и начали решать наши вопросы без нашего лидера
VSHIVANKA    31.05.2019, 14:56
Оценка:  -5
VSHIVANKA
Запад с нетерпением ждет визита Зеленского в Брюссель ......
У ХОЗЯЕВ НЕРВНЫЙ ЗУД ОТ НЕТЕРПЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ !!!
ВСЕ ХОТЯТ ПОЩУПАТЬ ДОЙНУЮ КОРОВУ ЗА ВЫМЯ , НУ И ЕСТЕСТВЕННО ВЫСТАВИТЬ СЧЕТА ПО ДОЛГАМ .....
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО БИЗНЕС .....)))
СУГС !!!!
Peyot    31.05.2019, 15:45
Оценка:  +1
Peyot
Ватник ты чутка попутал этого сцаного клоуна нам как раз беня на пару с лилипутиным нас всучили!
Letohradek    31.05.2019, 14:55
Оценка:  0
Letohradek
Ждут - не дождуться охрыпшего крысеныша, что бы щелбанов тупому клоуну надавать по бестолковке
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