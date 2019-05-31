Запад с нетерпением ждет визита Зеленского в Брюссель - глава МИД Швеции
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Западные партнеры Украины с нетерпением ждут первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. Об этом заявил глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в Киеве, передает УНН.
“Мы здесь, потому что нам интересно и хочется узнать больше о том, что новое руководство здесь намерено сделать, и какие контакты мы можем установить между Европейским Союзом и Украиной“, - отметил он.
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“Я думаю, что не так много известно до сих пор, о том, каким будет путь вперед и о приоритетах. Поэтому мы хотим знать об этом“, - сказала министр. Она приветствовала тот факт, что в Украине состоялись свободные и честные выборы, где “мы получили неожиданный результат“.
По мнению Вальстрем, многое в Украине может не может состояться до завершения парламентских выборов, потому что Западу действительно нужно оказать поддержку и помочь Украине на этом этапе.
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“Мы рады, что первый визит нового президента будет в Брюссель для установления контактов с Европейским Союзом“, - заявила также она.
“Мы с нетерпением ожидаем, что будет там, и если мы сможем, поможем установить повестку дня по нашему сотрудничеству, а также поддержать Украину для того, чтобы она продолжала реформы“, - добавила дипломат.
Напомним, первый зарубежный визит президента Владимира Зеленского состоится 4-5 июня. Он летит в Брюссель.
У ХОЗЯЕВ НЕРВНЫЙ ЗУД ОТ НЕТЕРПЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ !!!
ВСЕ ХОТЯТ ПОЩУПАТЬ ДОЙНУЮ КОРОВУ ЗА ВЫМЯ , НУ И ЕСТЕСТВЕННО ВЫСТАВИТЬ СЧЕТА ПО ДОЛГАМ .....
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ПРОСТО БИЗНЕС .....)))
СУГС !!!!