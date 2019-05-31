На сайте Кабинета министров можно регистрировать свой бизнес и получать справки с реестров, а также подавать заявление на помощь при рождении ребенка.

В Кабмине заявили, что "государство в смартфоне" действует уже три года kmr.gov.ua

Первый вице-премьер-министр Степан Кубин заявил, что проект “государство в смартфоне“, который хочет внедрить в Украине Владимир Зеленский, уже три года как действует в стране.

Читай также: Зеленский принципиально за открытые списки - АП

Об этом говорится на сайте Правительственного портала.

Он отметил, что “государство в смартфоне“ уже создано.

Благодаря Минэкономразвития государственные закупки, малая приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - у каждого гражданина в смартфоне, - говорит Кубин.

Первый вице-премьер указывает, что люди уже могут покупать у государства, продавать государству и контролировать все, не выходя из дома.

Читай также: Проект “Лифт“: Зеленский хочет приобщить всех желающих к управлению страной

Кроме того, на сайте Кабинета министров можно регистрировать свой бизнес и получать справки с реестров, а также подавать заявление на помощь при рождении ребенка.

На сайте Правительственного портала можно получить 125 публичных услуг полностью онлайн, - подчеркнул Кубин.

Первый вице-премьер-министр добавил, что с 1 июня каждый сможет получить информацию о финансовом состоянии более 3 тыс. предприятий онлайн. Каждый, по словам, Кубина, сможет увидеть, какие предприятия являются прибыльными, а какие - убыточными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует сделать из Украины “страну в смартфоне“.