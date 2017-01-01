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СБУ-шник наладил наркобизнес на Донбассе

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У наркоделка был сообщник с гражданки.
Фото иллюстративно
Фото иллюстративно
depositphotos.com

В Донецкой области задержан сотрудник Службы безопасности Украины, который продавал наркотические вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По данным ГБР, сотрудник одного из подразделений СБУ совместно с подельником регулярно снабжал местных жителей наркотическими веществами. Известно, что тандем наркоделков промышлял каннабисом.

СБУ-шника задержали вчера при попытке сбыта очередной партии “товара”. На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Напомним, в Кировоградской области военный продавал амфетамин сослуживцам. Правоохранители задержали продавца наркотиков после продажи очередной партии амфетамина сослуживцам.

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Теги: наркотики, СБУ, наркобизнес, силовик, ГБР
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