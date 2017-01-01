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В Киеве ж/д вокзала эвакуировали сотни пассажиров

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Эвакуацию людей провели за 15 минут.
В Киеве "минировали" центральный железнодорожный вокзал
В Киеве "минировали" центральный железнодорожный вокзал
kiev.informator.ua

Из столичного железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" эвакуировали полторы тысячи человек. Причиной эвакуации стало очередное сообщение о заминировании железнодорожного хаба.

Как сообщили в Нацполиции, из здания вокзала на четверть часа пришлось вывести 1350 пассажиров и около 150 сотрудников.

Взрывчатки на территории вокзала не нашли. К счастью, отклонений в расписании движения поездов удалось избежать.

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Полторы тысячи человек эвакуированы из столичного вокзала Киев-Пассажирский. Его снова заминировали, - рассказали в городском управлении Национальной полиции. На четверть часа из здания центральной станции пришлось вывести 1350 пассажиров и около полутора сотен сотрудников. Взрывчатки не нашли. Отклонений в расписании поездов удалось избежать.

Ранее в пятницу, 31 мая, сообщалось о "минировании" здания ВККС в Киеве.

Напомним, 27 мая точно также с ж/д вокзала Киева эвакуировали почти полторы тысячи человек.

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Теги: минирование, вокзал, Киев
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