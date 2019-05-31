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Порошенко ожидаемо возглавил "Европейскую солидарность"

Комментариев: 4
Президента выбрали председателем партии на сегодняшнем съезде.
Порошенко возглавил свою партию
Порошенко возглавил свою партию
president.gov.ua

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Пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято на партийном съезде. Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет 30 мая. 

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Кроме того, 24 мая съезд партии “Блок Петра Порошенко“ Солидарность “принял решение переименовать политическую силу в партию“ Европейская солидарность “.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“.

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Теги: Порошенко, Европейская солидарность, партия, лидер
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Комментариев (5)
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Антибес    31.05.2019, 15:51
Оценка:  -1
Антибес
Бухой Петух своим правлением принёс нам,украинцам,лишь нищету,горе и страдания.Прикрывшись"еврост ремлениями",этот синий потс разворовал всё что можно,набрал кредитов и многократно обогатился на коррупционных схемах.Петух этот должен либо сидеть в тюрьме до конца своих дней,либо лежать в земле.
Letohradek    31.05.2019, 16:00
Оценка:  0
Letohradek
Ватный баран, ты повторяешься! В Украине теперь другой президент, который будет следовать начатому курсу Петра Порошенка. Если попробует предать украинцев, как енакиевский зэк, получит подсрачник
МаксимУм    31.05.2019, 15:40
Оценка:  -1
МаксимУм
Будут переименовываться регулярно, в надежде что люди забудут старые заслуги.
Letohradek    31.05.2019, 15:44
Оценка:  -1
Letohradek
Тебя явно контузило на фронте! Нынешней власти должна быть оппозиция! И она создана! А украинцы не забудут заслуг уходящей власти, как самой продуктивной и про-украинской! Хотелось бы прочесть, что ты - сученыш, будешь писать через год о власти Зэбилов
Антибес    31.05.2019, 15:37
Оценка:  -1
Антибес
В Европе нет коррупции,дерибана,казнокрадства и преступлений против собственного народа,которые 5 лет практиковал этот бухой Петух со своими подельниками.Поэтому это сборище следует называть не иначе как"Антиевропейская солидарность".
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