Порошенко ожидаемо возглавил "Европейскую солидарность"
Президента выбрали председателем партии на сегодняшнем съезде.
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Пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“. Об этом сообщает УНИАН.
Соответствующее решение было принято на партийном съезде. Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет 30 мая.
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Кроме того, 24 мая съезд партии “Блок Петра Порошенко“ Солидарность “принял решение переименовать политическую силу в партию“ Европейская солидарность “.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“.