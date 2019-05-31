Порошенко ожидаемо возглавил "Европейскую солидарность"

Президента выбрали председателем партии на сегодняшнем съезде.

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Пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение было принято на партийном съезде. Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет 30 мая.

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Кроме того, 24 мая съезд партии “Блок Петра Порошенко“ Солидарность “принял решение переименовать политическую силу в партию“ Европейская солидарность “.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“.