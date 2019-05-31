Печенье и конфеты Рошен: чем угощали участников съезда партии Порошенко

Были конфеты и печенье "Рошен", пирожные, пирожки и бутерброды с сыром и оливками.

Стало известно, чем угощали на съезде партии Порошенко apostrophe.ua

Сегодня, 31 мая, в Мыстецком арсенале в Киеве проходил съезд партии “Европейская Солидраность“ Петра Порошенко. Журналисты показали, чем угощали участников и гостей съезда, передает Апостроф.

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Известно, что участники съезда партии могли попробовать кофе. Также были конфеты и печенье “Рошен“, пирожные, пирожки и бутерброды с сыром и оливками.

Напомним, сегодня проходит большой съезд партии “Европейская солидарность“, которая раньше называлась “Блок Петра Порошенко “Солидарность““. Известно, что лидер партии Петр Порошенко приехал со своей супругой Мариной. Кроме того, в съезде принимают участие Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Геннадий Москаль и другие. Известно, на съезде рассмотрят программу партии “ЕС“.

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Пятого президента Петра Порошенко избрали председателем партии “Европейская солидарность“. Соответствующее решение было принято на партийном съезде. Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет 30 мая.