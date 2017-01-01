"Минус Стець, плюс Богдан": Зеленский обновил состав СНБО
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Президент Владимир Зеленский утвердил состав СНБО. Об этом говорится в его указе на сайте президента.
Так, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины стал, как и положено по закону, Зеленский.
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Указ также вводит в состав СНБО первого замглав СБУ Ивана Баканова, главу АП Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, замглавы АП Вадима Пристайко, замглавы АП Руслана Рябошапку и главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.
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Параллельно указ выводит из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созывает СНБО обсудить угольную отрасль.