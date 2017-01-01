"Минус Стець, плюс Богдан": Зеленский обновил состав СНБО

Президент утвердил новый состав СНБО, параллельно его возглавив.

Читай также: В Украине запустили "сайт-счетчик" нарушений Зеленского

Президент Владимир Зеленский утвердил состав СНБО. Об этом говорится в его указе на сайте президента.

Так, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины стал, как и положено по закону, Зеленский.

Читай также: Президент не ведет никаких переговоров с РФ, - Данилюк

Указ также вводит в состав СНБО первого замглав СБУ Ивана Баканова, главу АП Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка, министра финансов Оксану Маркарову, замглавы АП Вадима Пристайко, замглавы АП Руслана Рябошапку и главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака.

Читай также: "Хоть гантели не украли": Зеленский показал фото спортзала на Банковой

Параллельно указ выводит из состава СНБО Игоря Райнина, Александра Турчинова, Виктора Муженко и Юрия Стеця.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский созывает СНБО обсудить угольную отрасль.