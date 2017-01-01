Парубий заявил, что идет на выборы

Спикер ВР идет на парламентские выборы в составе партии “Европейская солидарность”.

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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий официально заявил о том, что будет бороться за депутатский мандат на парламентских выборах 21 июля. Он будет в списке партии “Европейская солидарность”. Об этом он заявил сегодня на съезде партии, передает Depo.ua.

Спикер ВР заявил, что на выборы идет в составе партии единомышленников, в которых уверен и которые проверены временем.

Меня сегодня спросили, когда я заходил в зал, иду ли я на выборы. Да, конечно, я иду на эти парламентские выборы, если бы они не состоялись. Я иду с командой единомышленников, с которыми мы работали все эти годы совместно в парламенте и вне парламента. Я убежден, что для всего государства крайне важно, чтобы в будущем парламенте было достаточно депутатов, которых нельзя ни купить, ни запугать, которые будут твердо и нерушимо на украинском позициях, - заявил Парубий.

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Также он акцентировал, что Украине следует строго придерживаться курса НАТО, ведь это является ключем к нашей безопасности.

Напомним, Порошенко избрали главой новой партии. Партия бывшего президента провела съезд под новым названием, избрав его своим лидером.