Парубий использовал нацистский термин Festung Europa.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал Украину нацистским выражением на съезде партии “Европейская солидарность“, сообщает “Страна“.

Парубий назвал страну “Крепость Украина“, а это является калькой нацистского термина Festung Europa, который использовали немцы, когда обозначали оккупированную третьим рейхом континентальную часть Европы.

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Спикер отметил, “Петр Порошенко хорошо сказал: мы заложили мощный фундамент нашей государственности“. По словам Парубия, сегодня враг бьет именно туда, в фундамент государственности.

Он хочет прежде всего разрушить основы нашей государственности. Фундамент нашей крепости. Крепости “Украина““, - сказал Парубий.

Издание указывает, что термин Festung Europa (Fortress Europe - англ.) имеет положительное значение только в немецкой версии.

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Однако, Парубий также вложил позитивное значение в выражение “Крепость Украина“, что делает отсылку к нацистскому варианту.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.