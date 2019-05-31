Парубий назвал Украину нацистским выражением
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал Украину нацистским выражением на съезде партии “Европейская солидарность“, сообщает “Страна“.
Парубий назвал страну “Крепость Украина“, а это является калькой нацистского термина Festung Europa, который использовали немцы, когда обозначали оккупированную третьим рейхом континентальную часть Европы.
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Спикер отметил, “Петр Порошенко хорошо сказал: мы заложили мощный фундамент нашей государственности“. По словам Парубия, сегодня враг бьет именно туда, в фундамент государственности.
Он хочет прежде всего разрушить основы нашей государственности. Фундамент нашей крепости. Крепости “Украина““, - сказал Парубий.
Издание указывает, что термин Festung Europa (Fortress Europe - англ.) имеет положительное значение только в немецкой версии.
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Однако, Парубий также вложил позитивное значение в выражение “Крепость Украина“, что делает отсылку к нацистскому варианту.
Напомним, в пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.
Фашисты за каждым деревом мерещатся?