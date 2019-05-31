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Парубий назвал Украину нацистским выражением

Комментариев: 5
Парубий использовал нацистский термин Festung Europa.
Парубий назвал Украину нацистским выражением
Парубий назвал Украину нацистским выражением
facebook.com/andriy.parubiy

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал Украину нацистским выражением на съезде партии “Европейская солидарность“, сообщает “Страна“.

Парубий назвал страну “Крепость Украина“, а это является калькой нацистского термина Festung Europa, который использовали немцы, когда обозначали оккупированную третьим рейхом континентальную часть Европы.

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Спикер отметил, “Петр Порошенко хорошо сказал: мы заложили мощный фундамент нашей государственности“. По словам Парубия, сегодня враг бьет именно туда, в фундамент государственности. 

Он хочет прежде всего разрушить основы нашей государственности. Фундамент нашей крепости. Крепости “Украина““, - сказал Парубий.

Издание указывает, что термин Festung Europa (Fortress Europe - англ.) имеет положительное значение только в немецкой версии.

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Однако, Парубий также вложил позитивное значение в выражение “Крепость Украина“, что делает отсылку к нацистскому варианту. 

Напомним, в пятницу, 31 мая, в Киеве проходит съезд партии “Европейская солидарность“ Петра Порошенко.

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Теги: Парубий, спикер, немцы, Крепость, Украина, нацисты, термин, съезд, партия
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Комментариев (5)
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suzanika    31.05.2019, 16:59
Оценка:  +5
suzanika
Так шо тепер перед тим як щось сказати треба вивчати все що там фашисти 100 р назад говорили
ВосставшийИзБана    31.05.2019, 17:18
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Особенно когда кричишь "Україна понад усе!". Ведь это так похоже на "Дойланд убер алес!"
ВасяизИваново    31.05.2019, 17:30
Оценка:  0
ВасяизИваново
Ты я смотрю умнеть начинаешь, смотри а то русским станешь!
sui83    31.05.2019, 16:57
Оценка:  +1
sui83
Какой дегенерат писал эту статью?
Фашисты за каждым деревом мерещатся?
nfhvyt    31.05.2019, 16:35
Оценка:  0
nfhvyt
Он же дебил, ему 50% скидка.
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