"Чуваки и чувихи" и "заработок на войне": Порошенко выступил на съезде "ЕС"

Пятый президент пошутил о "новом протоколе" и подчеркнул, что пора бы развеять ложь о заработке на боевых действиях.

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На съезде “Европейской солидарности“ пятый президент Петр Порошенко поблагодарил коллег за избрание главы партии. Об этом пишет “Украинская правда“.

Он также высказал мнение, что за 5 лет его президентства для Украины “было сделано больше, чем за четверть века до того“ и пошутил, что теперь можно изменить обращение к коллегам на неформальное.

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“Достопочтенный господин председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты, гости съезда, высокодостойные единомышленники ... Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться“ чуваки и чувихи“, я настаиваю: высокодостойные дамы и господа, - обратился экс-президент.

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Он отметил, что “Европейская солидарность“ отправляется на выборы не для того, чтобы стать оппозицией, а для того, чтобы победить. Порошенко также командой Владимира Зеленского тезис, что “власть зарабатывает на войне“, передает Главком.

“Одной из самых грязных избирательных технологий было распространение лжи о том, что война не потому, что ее генерирует Путин, а кто-то на нее зарабатывает. Обстрелы продолжаются, украинцы погибают“, - отметил экс-президент.

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“У меня вопрос - а кто зарабатывает теперь? - спросил Порошенко во время выступления перед однопартийцами. - А, может, пора наконец назвать ложь ложью, в том числе и представителям СМИ?“

“А, может, пришло время назвать правду правдой и не реализовывать сценарий информационной войны?“, - спросил пятый президент. Он отметил, что защитникам важно знать, что им не ударят в спину, и никто не объявит их “карателями“.

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“И это не выдумки. Против меня как верховного главнокомандующего возбуждено уголовное дело за то, что в 2014 году отдал приказ о контрнаступлении, в результате которого мы освободили две трети Донбасса“, - отметил Порошенко.

Напомним, ранее президента Петра Порошенко избрали лидером партии “Европейская солиданость“.