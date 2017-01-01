США прислали в Украину замену Йованович

Кристина Квин временно будет являться поверенным в делах США в Украине.

Ранее Квин работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РФ и Филиппинах ua.usembassy.gov

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

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По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Как сообщалось, посол США Йованович попрощалась с Украиной 19 мая.

Посольство США выложило видео о работе Йованович в Украине.