Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США прислали в Украину замену Йованович

Комментариев: 0
Кристина Квин временно будет являться поверенным в делах США в Украине.
Ранее Квин работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РФ и Филиппинах
Ранее Квин работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, РФ и Филиппинах
ua.usembassy.gov

В Украину прибыла временный поверенный в делах США Кристина Квин.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

Читай также: Луценко рассказал, как создал "список Йованович" со слов посла

По данным посольства, ранее, с 2013 по 2019 год, Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии и степень магистра по стратегическим исследованиям.

Как сообщалось, посол США Йованович попрощалась с Украиной 19 мая.

Посольство США выложило видео о работе Йованович в Украине.

Поделись:
Теги: США, Йованович, посол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь