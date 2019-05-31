Законы об импичменте и депутатской неприкосновенности должны принять одним пакетом, - Разумков

Разумков аргументировал пакетное принятие закона об импичменте и снятии неприкосновенности с депутатов.

У Зеленского считают, что импичмент и снятие неприкосновенности тесно взаимосвязаны facebook.com/profile.php?id=100005939985790

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У Зеленского заявили, что законы об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности парламентарии должны принять одним пакетом. Об этом лидер политической партии “Слуга народа” и близкий соратник президента Зеленского Дмитрий Разумков написал в колонке для УП.

Разумков уверен, что эти два закона должны быть приняты одним пакетом потому, что сильно взаимосвязаны.

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Владимир Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом, - написал Разумков.

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При этом соратник Зеленского акцентировал, что команда президента готова выполнять свои предвыборные обещания в полной мере.

Напомним, Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента. По словам Стефанчука, команда Зеленского честно прописала эту процедуру и честно передала ее в парламент.